السلامي: سنلعب مع مصر بأريحية ولن نشرك جميع اللاعبين الأساسيين

وطنا اليوم:قال المدير الفني للمنتخب الوطني، جمال سلامي، الاثنين، إن لدى المنتخب الرغبة والطموح في تخطي المنتخب المصري الذي سيواجهه الثلاثاء، مشيرا إلى أن الفريق سيلعب بأريحية بعد ضمان تأهّله.

وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أنه لن يشرك كامل التشكيلة، وذلك لإتاحة الفرصة لبعض اللاعبين للراحة، بناء على التقارير الطبية.

وبيّن أنه من المحتمل عدم إشراك اللاعب الحاصل على بطاقة صفراء.

من جانبه، قال نجم المنتخب محمود مرضي خلال المؤتمر إن النشامى جاهزون للمباراة فنيا وبدنيا، مبينا أن سرّ نجاح الفريق هو تبادل الأدوار بين أفراده.

وبعد تكرار الأسئلة عن رغبة الجهاز الفني بشأن هوية الخصم في المواجهة القادمة، سواء كان المنتخب الجزائري أو العراقي، أجاب السلامي بأن الجهاز الفني منشغل حاليا بدراسة خصم غد (المنتخب المصري).

ومع تكرار الأسئلة بشكل لافت، قال السلامي إن المنتخب الجزائري من المنتخبات المرشّحة للفوز باللقب، وإن لاعبيه يتمتعون بمستوى جيد وتجارب فوز متكررة.

وأضاف: “منافس قوي.. سندرسه بشكل جيد، وطموحنا لا يتوقف.. الخصم الذي نواجهه ندرسه بشكل جيد”.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره المصري مساء الثلاثاء عند الساعة 5:30 مساء على ستاد البيت في قطر، في مواجهة ستكون حاسمة بالنسبة للمنتخب المصري، حيث تسعى مصر لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان الاستمرار في البطولة، بينما يبحث الأردن عن الصدارة بالعلامة الكاملة.

ضمن المنتخب الوطني الأردني صدارة مجموعته في بطولة كأس العرب 2025، عقب تعادل منتخبي مصر والإمارات بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما السبت.

ورفع المنتخب الأردني رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه في الجولتين السابقتين على الإمارات والكويت، ليحسم بذلك المركز الأول في مجموعته قبل الجولة الثالثة.

ورفعت مصر رصيدها إلى نقطتين، بعد تعادلها في الجولة الأولى مع الكويت، وفي الثانية مع الإمارات، بينما تجمّد رصيد كل من الإمارات والكويت عند نقطة واحدة.

وفي المباراة الثانية، تلتقي الكويت مع الإمارات في لقاء لا يقل أهمية، حيث يملك المنتخبان فرصة التأهل، شريطة تحقيق الفوز وانتظار نتيجة لقاء الأردن ومصر.