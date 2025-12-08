منتخب عمان الاهلية يتألق ويظفر بوصافة بطولة كرة السلة بين الجامعات

وطنا اليوم:حققت جامعة عمان الأهلية إنجازًا رياضيًا مميزًا بحصول فريقها لكرة السلة على المركز الثاني في بطولة كرة السلة 3×3 طلاب بين الجامعات الأردنية بتنظيم الاتحاد الرياضي للجامعات الاردنية ، والتي شهدت مشاركة واسعة من الفرق الجامعية ، حيث تمكن منتخب الجامعة من عبور الدور الأول من البطولة بالعلامة الكاملة متجاوزاً الجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة وجامعة العلوم الإسلامية وجامعة البلقاء التطبيقية، ثم تجاوز الدور الثاني بالعلامة الكاملة متجاوزاً جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الأردنية.

وقدّم فريق الجامعة أداءً لافتًا عكس مستوى الإعداد والمهارة والانضباط، ليصل إلى المباراة النهائية بثبات قبل أن ينهي المنافسات وصيفًا للبطولة في مواجه فريق جامعة البترا بفارق 3 نقاط ليحل بذلك في المرتبة الثانية في البطولة.

كما هنأ رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات فريق كرة السلة على هذا الإنجاز المشرف ,وأشاد القائمون على الفريق بالدعم المتواصل من عمادة شؤون الطلبة وقسم النشاط الرياضي، مؤكدين أن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل الجاد وروح الفريق، ويأتي هذا الإنجاز ليعزز حضور جامعة عمان الأهلية على الساحة الرياضية الجامعية، ويُبرز اهتمامها بتطوير الرياضة ودعم مواهب الطلبة في مختلف الألعاب.

وفي ختام منافسات البطولة قام راعي البطولة عطوفة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس جامعة البترا وبحضور عميد شؤون الطلبة بجامعة عمان الاهلية الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات وعميد شؤون الطلبة لجامعة البترا الأستاذ الدكتور اياد الملاح بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لبطولة الطلاب.