حجازين يحيل ملف جمعية الأدلاء السياحيين لمكافحة الفساد

وطنا اليوم:علم من مصدر مطلع أن وزير السياحة والآثار د.عماد حجازين أحال ملف جمعية الأدلاء السياحين إلى هيئة النزاهة مكافحة الفساد.

وأكد المصدر ، أن هذا القرار جاء إثر تحقيق عميق استمر قرابة الشهرين في ملف الجمعية.

وقرر الدكتور حجازين تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك لوجود مخالفات مالية وإدارية موثقة داخل الجمعية.