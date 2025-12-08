مصادر : الأهلي المصري قريب من صفقة النعيمات

وطنا اليوم:أكدت تقارير إعلامية أنه يترقب مسؤولو النادي الأهلي موافقة الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، على التعاقد مع الأردني يزن النعيمات، مهاجم العربي القطري ومنتخب الأردن، من أجل تدعيم مركز رأس الحربة في صفوف الفريق، قبل بدء مفاوضات رسمية مع نجم النشامى تمهيداً لضمه في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية أن يزن النعيمات قدم مستويات مميزة مع منتخب الأردن خلال مشاركته في كأس العرب، وسيخوض المباراة المقبلة مع “النشامى” أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة من البطولة، في الوقت الذي يحظى فيه باهتمام كبير من جانب حامل لقب الدوري المصري.

وأوضحت: “يدرس مسؤولو الأهلي إمكانية التعاقد مع يزن النعيمات عبر تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع العربي القطري، والذي يبلغ مليون ونصف المليون دولار، من خلال سداد قيمته في الاتحاد القطري لكرة القدم للحصول على خدمات اللاعب”.

وكشفت تقارير صحافية أردنية عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع يزن النعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز القوة الهجومية للفريق.

إدارة الأهلي كلفت عضو مجلس الإدارة ومسؤول ملف كرة القدم سيد عبدالحفيظ بفتح قنوات التفاوض مع اللاعب الشهر المقبل خلال فترة القيد.

ولفتت مصادر إلى أن الأهلي جاهز لدفع قيمة الشرط الجزائي لنادي العربي القطري، في خطوة تعكس رغبة النادي الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا في ضم الموهبة الأردنية صاحب الـ 26 عاماً، خصوصاً في ظل جدول المباريات المزدحم الذي ينتظر الفريق تحت قيادة المدرب توروب.

وأشار المصدر إلى أن بريق النعيمات سطع بشكل لافت العام الماضي، بعدما قاد منتخب الأردن لوصافة كأس آسيا في الدوحة، ودخول اسمه ضمن قائمة المرشحين للأفضل في القارة، قبل أن يساهم بفاعلية في تأهل “النشامى” إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ويواصل تألقه مؤخراً في بطولة كأس العرب في الدوحة