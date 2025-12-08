سوريا تطلق ختما تذكاريا على جوازات السفر بمناسبة عيد التحرير

وطنا اليوم:في بادرة ترحيبية لافتة تتزامن مع توافد الزوار للمشاركة في احتفالات “عيد التحرير”، أعلنت السلطات السورية، يوم الاثنين، عن تقديم “لفتة رمزية” للقادمين عبر المنافذ البرية وعبر مطاري دمشق وحلب الدوليين.، تتمثل في ختم تذكاري يخلد الذكرى الأولى للنصر.

توثيق اللحظة التاريخية

وأوضحت الجهات المعنية في بيان موجه للمسافرين، أنه سيتم خلال نهار يوم الاثنين 8 كانون الأول وضع “ختم تذكاري خاص” بهذه المناسبة الوطنية على جوازات السفر، ليكون بمثابة ذكرى ملموسة لمن شهد هذا اليوم التاريخي على الأراضي السورية.

اختياري وليس إلزاميا

وحرصا على منع أي التباس إداري، شدد الإعلان على أن هذا الختم ذو طابع “رمزي واختياري” بحت؛ إذ لا يدرج على وثائق السفر إلا بناء على طلب الزائر وموافقته الشخصية.

كما نبهت السلطات إلى أن هذا الإجراء “لا يعد بديلا” بأي حال من الأحوال عن الختم الرسمي ختم الدخول الصادر عن أقسام شؤون المسافرين، والذي يبقى شرطا أساسيا لقانونية العبور.

رسالة ترحيب

وجاء في نص الرسالة الترحيبية: “أهلا بكم في سوريا، بين أهلها واحتفالاتها، وفي حضرة ذكرى نصرها”، في خطوة تعكس رغبة دمشق الجديدة في فتح أبوابها للأشقاء والأصدقاء لمشاركتها فرحة استعادة الحرية.