الأردن يهنئ سوريا بالذكرى الأولى لعيد التحرير

3 دقائق ago
وطنا اليوم:هنّأت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سوريا بالذكرى الأولى لعيد التحرير، في الوقت الذي يحيي فيه السوريون، اليوم، الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بنظام بشار الأسد.
ومن المقرّر أن تشهد ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات رسمية، وامتلأت بالفعل بحشود مبتهجة استعدادا للثامن من كانون الأول. كما ستقام احتفالات بأماكن أخرى في أنحاء البلاد.
وفرّ الأسد من سوريا إلى روسيا قبل عام عندما سيطرت المعارضة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع على دمشق، وأطاحت به بعد حرب دامت لأكثر من 13 عاما اندلعت عقب انتفاضة ضدّ حكمه.
وتشهد بعض مناطق سوريا احتفالات منذ عدة أيام وامتلأت شوارع حماة بالآلاف يوم الجمعة ملوّحين بالعلم السوري الجديد إحياءً لذكرى اليوم الذي سيطرت فيه هيئة تحرير الشام على المدينة خلال تقدّمها السريع صوب دمشق.


