الأمم المتحدة تخفض مناشدتها للمساعدات لعام 2026 رغم زيادة الاحتياجات

26 ثانية ago
(FILES) A woman collects food at a location set up by a local humanitarian organisation to donate meals and medication to people displaced by the war in Sudan, in Meroe in the country's Northern State, on January 9, 2025. For the first time in nearly two years of war, soup kitchens in famine-stricken Sudan are being forced to turn people away, with US President Donald Trump's aid freeze gutting the life-saving schemes. (Photo by AFP)

وطنا اليوم:ناشدت الأمم المتحدة اليوم الاثنين تخصيص ميزانية للمساعدات لا تزيد عن نصف حجم ما كانت تأمله هذا العام، وأقرت بانخفاض تمويل المانحين في وقت لم تكن فيه الاحتياجات الإنسانية أكبر من أي وقت مضى.
وباعترافها، فإن نداء الأمم المتحدة الذي تبلغ قيمته 23 مليار دولار سيؤدي إلى إقصاء عشرات الملايين من الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، إذ أجبرها انخفاض الدعم على إعطاء الأولوية فقط للأشخاص الأكثر احتياجا.


