الأمم المتحدة تخفض مناشدتها للمساعدات لعام 2026 رغم زيادة الاحتياجات

وطنا اليوم:ناشدت الأمم المتحدة اليوم الاثنين تخصيص ميزانية للمساعدات لا تزيد عن نصف حجم ما كانت تأمله هذا العام، وأقرت بانخفاض تمويل المانحين في وقت لم تكن فيه الاحتياجات الإنسانية أكبر من أي وقت مضى.

وباعترافها، فإن نداء الأمم المتحدة الذي تبلغ قيمته 23 مليار دولار سيؤدي إلى إقصاء عشرات الملايين من الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، إذ أجبرها انخفاض الدعم على إعطاء الأولوية فقط للأشخاص الأكثر احتياجا.