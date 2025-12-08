الفوسفات الأردنية… أداء قياسي ومسؤولية وطنية مستمرة

وطنا اليوم-عمان-تواصل شركة مناجم الفوسفات الأردنية ترسيخ مكانتها بوصفها أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مستندة إلى مسيرة طويلة من العمل المتقن والتطوير الصناعي، ورؤية استراتيجية رسخت مكانتها بعمق على المستويين الإقليمي والدولي.

وتعكس النتائج المتحققة خلال السنوات الأخيرة قوة أداء الشركة على صعيد الإنتاج والمبيعات والأرباح، بما يؤكد صلابة منظومتها التشغيلية وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق العالمية، وتوسيع حضورها التصديري، وبناء شراكات تفتح آفاقًا جديدة للنمو. كما يعكس هذا الأداء دور الشركة الحيوي في دعم خزينة الدولة وتعزيز الصناعات التحويلية القائمة على التعدين. وبفضل الإدارة الحصيفة برئاسة الدكتور محمد الذنيبات، وجهود الإدارة التنفيذية وكفاءة العاملين، تواصل الشركة تكريس نهج مؤسسي قائم على التخطيط المحكم، وتطوير نظم العمل، وتحقيق نتائج تشغيلية ومالية تُعزّز مكانتها في الأسواق العالمية.

وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، تنفذ الفوسفات الأردنية برامج متنوعة تعنى بالتعليم والصحة والبنية التحتية والمبادرات الإنسانية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات في المجتمعات المحيطة، ويدعم التنمية المستدامة طويلة الأمد، مع تركيز خاص على المشاريع ذات الأثر المباشر في المواطنين.

كما تعمل الشركة على تطوير الصناعات التحويلية، وجذب الاستثمارات النوعية، والانفتاح على أسواق جديدة، إلى جانب الاستثمار في التقنيات الحديثة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المنتجات، بما يعزز تنافسيتها ويواكب التطورات العالمية في قطاع التعدين.

وهكذا تمضي الفوسفات الأردنية في كتابة فصول جديدة من قصة نجاح وطنية، مستندة إلى نهج يقوم على الشفافية والكفاءة وبناء الشراكات، ومسيرة نمو مستدام يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع، ويعزز حضور الأردن على خارطة الصناعات التعدينية عالميًا.