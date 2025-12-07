بنك القاهرة عمان
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق الاثنين

وطنا اليوم:أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد والمفرق غدا الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة، إن فصل التيار في إربد سيشمل، شارع الرازي وشارع الكفاح، من 3 عصرا لغاية 7 مساء، وعن المجاورين لمبنى بلدية بيت راس ومدرسة ثانوية بيت راس للبنات، وشرق بيت راس وجنوب مقبرة بيت راس، من 9 صباحا لغاية 2 ظهرا.
وأشارت إلى أن الفصل سيشمل في المفرق، منطقة الخالدية، ضمن مناطق، حي الكرامة في الخالدية، وشمال الدوار وشمال البلد، وطريق السعيدية، من 9:30 صباحا لغاية 4:30 عصرا.


