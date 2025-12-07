أ.د. مصطفى عيروط

مدينة خادم الحرمين الشريفين في الزرقاء

(مدينة الشرق) التي أقيمت شرق سكة الحديد بأرض المعسكرات

ورايي من خلال متابعتي عن قرب بأنها من أنجح مشاريع التطوير العقاري في الاردن وعندما بدأ العمل بهذا المشروع وكنت عضوا في مجلس بلدية الزرقاء من ٢٠٠٣-٢٠٠٧ وكنت مشجعا وداعما ومسوقا لهذا المشروع الكبير وادرت لقاءات حوله ولقاءات عامه في احتفالات إقامتها مؤسسة موارد فيه وكنت اسمع نقدا وتشاؤما من البعض و كان الرد عليهم بسرعة ودقة الإنجاز واليوم من يزور ويتابع المنطقه سيجد بأنها مدينة بكل معنى الكلمه في التنظيم والبناء والخدمات والبنى التحتية فالذين كانوا يتحدثون سلبا اين هم الان؟فلماذا لا يزورون مدينة خادم الحرمين الشريفين (مدينة الشرق)التي أصبحت درة من درر المدن في الاردن والاقليم والتي طالبت وأطالب التوسع فيها حتى تستوعب الباحثين عن أرض للبناء في الزرقاء والمنطقة

واين الذين كانوا أيضا يتحدثون وينتقدون منطقة العبدلي. فاليوم منطقة العبدلي من اجمل وأرقى المناطق في الاردن والعالم فمؤسسة موارد نجحت نجاحا كبيرا وانجزت على الواقع وستنجح وستنجز أكثر

واليوم الذين ينتقدون مدينة عمره وبعد سنوات سيتمنون السكن فيها كما أرى من تجربة مدينة خادم الحرمين الشريفين (الشرق في الزرقاء)والعبدلي في عمان

من لا يصدق فليذهب ويرى مدينة خادم الحرمين الشريفين (مدينة الشرق )على الواقع والعبدلي على الواقع وانا دائما انقل صور هذه المدينة في الزرقاء النموذج في نجاح التطوير ويرى مشاريع الإسكان الكبيره قرب جسر المدينة ومقابل الجامعة الهاشميه وإسكان الصحفيين وانتشار السكن قرب جامعة الزرقاء

وعندما كنت عميدا لكلية الزرقاء الجامعيه كتبت خطيا لإدارة الجامعه بمخاطبة الحكومه لتخصيص أراض قرب جامعة الزرقاء الخاصه أسوة بتخصيص اراضي هناك للصحفيين ومؤسسات ووزارات حكوميه أخرى واليوم اقترح متابعة تخصيص اراضي هناك لجامعات حكوميه ووزارات ودواىر أخرى ومن يتجول ويزور المنطقه مثلي معظم الايام يفتخر ويعتز بهذه الانجازات والتخطيط للمستقبل في إقامة مدن جديده عصريه كما هو الحال مدينة خادم الحرمين الشريفين (الشرق) وستكون مدينة عمره مثلها والايام بيننا والمستقبل

والرؤية واضحه وسليمه في مدن جديده والبناء على النجاح في الزرقاء (مدينة خادم الحرمين الشريفين)(الشرق)

للحديث بقيه