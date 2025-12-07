عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّة

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بلاغ عُطلة رسميَّة؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة

ونصَّ البلاغ عن أن تعطِّل جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوميّ الخميس الموافق 25 كانون الأول 2025م، والخميس الموافق 1 كانون الثَّاني لعام 2026م؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة.

وتضمن البلاغ كذلك أن يكون يوم السَّادس والعشرين من كانون الأوَّل 2025م عطلة رسميَّة للمسيحيين.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرَّسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.