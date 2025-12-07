وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الحكومة عن الفساد المالي والاداري الوارد في تقرير ديوان المحاسبة ويطلب وثائق.

نص السؤال:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: تقرير ديوان المحاسبة

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:

1. ماهي الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة الأخير وكم عدد القضايا التي حُوّلت بناءً عليها إلى القضاء مباشرة أو الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وهل وردت نتائج عنها أرجو تزويدي بها أن وجد؟

2. ما هي خطة الحكومة لوقف الهدر المالي في المشاريع الرأسمالية الذي أشار إليه تقرير ديوان المحاسبة وهل تم وضع قائمة سوداء بالشركات المقصرة لضمان عدم تكرار المخالفات؟

3. كم يبلغ مجموع الأموال العامة التي تم استردادها لخزينة الدولة خلال العامين الماضيين بناءً على توصيات ديوان المحاسبة وما هي العقبات التي تواجه الحكومة في تحصيل هذه الأموال؟

4. ما هي الإجراءات المتخذة لتعزيز حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد التي يكشفها ديوان المحاسبة وهل يوجد برنامج فعال لتدريب الموظفين على آليات الإبلاغ الآمن؟

5. لماذا لا تلزم الحكومة الوزرات المؤسسات الحكومية بتسجيل منح العطاءات صوت وصورة وترسل نسخة منها الى ديوان المحاسبة لضمان الشفافية وتشديد الرقابة.؟

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير

النائب المهندس

عدنان مشوقه