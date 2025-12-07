شركة Joeagle وجمعية البنوك تنظمان ورشة عمل حول تقنيات المصادقة الخالية من كلمات المرور

وطنا اليوم: نظّمت شركة JOEAGLE بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن اليوم الأحد ورشة عمل متخصصة بعنوان “Passwordless Authentication” في مقر الجمعية بالعاصمة عمّان، بمشاركة وفد تقني من شركة Keypasco السويدية – التايوانية وعدد من ممثلي البنوك الأردنية والمؤسسات المالية.

وشهدت الورشة حضوراً لافتاً من المعنيين في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي، حيث جرى استعراض أحدث الحلول العالمية في مجال المصادقة الرقمية بدون كلمات مرور، وتسليط الضوء على الدور المتنامي لهذه التقنيات في حماية الأنظمة المصرفية من الهجمات الإلكترونية.

وتخلل الورشة عرض تقني مباشر قدّمه فريق Keypasco، تم خلاله شرح آلية عمل المصادقة القائمة على الجهاز (Device-Based Authentication)، ونموذج Split-Key Protection الذي يعتمد على تقسيم المفاتيح التشفيرية بين جهاز المستخدم وخادم المؤسسة، بما يمنع وجود “مفتاح ذهبي” واحد يمكن أن يكون هدفاً للهجوم أو الاختراق.

كما تناولت الجلسات جانباً مهماً من معيار FIDO العالمي، بوصفه أحد أهم المعايير الحديثة في المصادقة الرقمية، حيث يوفّر بديلاً عملياً وآمناً لكلمات المرور التقليدية والرموز المرسلة عبر الرسائل النصية، ويعتمد على مفاتيح تشفير آمنة وغير قابلة للاستخراج، الأمر الذي يرفع من مستوى الحماية ضد هجمات التصيّد وسرقة بيانات الدخول.

وفي الكلمة الترحيبية، أكد السيد صالح هلالات، رئيس هيئة المديرين في شركة JOEAGLE ، على أهمية هذا النوع من المبادرات، قائلاً:

“نحن في JOEAGLE نرى أن الانتقال إلى المصادقة الخالية من كلمات المرور هو خطوة أساسية لحماية البنوك والمؤسسات من التهديدات المتزايدة في الفضاء السيبراني، وهذه الورشة تأتي في إطار التزامنا بنقل أحدث الممارسات العالمية إلى السوق الأردني.”

من جانبه، أعرب السيد Cheng-i Lin، المدير العام لشركة Keypasco السويدية – التايوانية، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، قائلاً:

“يمثل الأردن سوقاً واعداً لتبني الجيل الجديد من تقنيات المصادقة. تعاوننا مع JOEAGLE وجمعية البنوك في الأردن يعكس التزامنا بتقديم حلول تعتمد على الهوية الرقمية وربط المستخدم بجهازه الحقيقي، بما يرفع مستوى الأمان دون التأثير على سهولة الاستخدام.”

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي ركزت على أهمية تسريع تبني المصادقة القائمة على الأجهزة، وتطبيق المعايير العالمية مثل FIDO، والابتعاد تدريجياً عن الاعتماد على كلمات المرور والـOTP كخط الدفاع الرئيسي، إلى جانب تعزيز الشراكات بين البنوك ومزودي حلول الأمن السيبراني لرفع مستوى الجاهزية الرقمية