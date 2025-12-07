نتنياهو: الوضع في الضفة الغربية سيظل كما هو في المستقبل المنظور

وطنا اليوم:أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قاربت على إتمام المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستكون الأصعب، وتهدف إلى تجريد قطاع غزة وحركة حماس من السلاح.

وقال نتنياهو: أتطلع إلى مناقشة كيفية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بشأن غزة خلال لقائي ترامب.

واضاف : أود زيارة ألمانيا لكن قرار المحكمة الجنائية الدولية يحول دون قيامي بذلك.

وقال نتنياهو، إنه “يعتقد بأن هناك سبيلا للوصول إلى سلام قابل للتطبيق مع (…) الفلسطينيين”، مشيرا إلى أنه سيلتقي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الحالي.

وأضاف نتنياهو أن “الضم السياسي للضفة الغربية ما يزال محل نقاش”، مؤكدا أن الوضع الراهن في الضفة الغربية سيبقى على حاله في المستقبل المنظور.

وأردف يقول: إن “سلطة السيادة الأمنية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط ​​ستبقى دائما في أيدي إسرائيل”.

وتابع “نعتقد أن هناك طريقا لتحقيق سلام أوسع مع الدول العربية”.