الأردنية للسياحة الوافدة تختتم جولتها الترويجية في إيطاليا

وطنا اليوم:اختتمت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، جولتها الترويجية في إيطاليا، والتي شملت روما وميلانو، بمشاركة أعضاء الجمعية من شركات السياحة الوافدة والفنادق الأردنية.

وبحسب بيان للجمعية، اليوم الأحد، شهدت الجولة تنظيم لقاءات للوفد الأردني مع أكثر من 130 من أبرز الشركات السياحية ووكلاء السفر والصحفيين الإيطاليين، في أجواء تعكس الاهتمام المتزايد بالسياحة الأردنية والنمو الملحوظ في الطلب على زيارة المملكة.

وقدمت المديرة التنفيذية للجمعية، لما المحادين، خلال فعالية في روما حضرها سفير المملكة لدى إيطاليا قيس أبو دية، عرضا تعريفيا متكاملا عن الأردن، أبرزت خلاله مميزات المملكة السياحية، مؤكدة أن التعاون السياحي يشكل ركيزة أساسية في العلاقات بين البلدين، وأن الارتفاع الملحوظ في الطلب على الأردن خلال السنوات الأخيرة يعكس نجاح الجهود الترويجية المشتركة.

وانتقلت الفعاليات لاحقا إلى ميلانو، حيث أبدى المشاركون اهتماما واسعا بالأردن كوجهة آمنة وفريدة.

وأكد عدد من منظمي الرحلات الإيطاليين أن الطلب على الأردن يشهد ارتفاعا واضحا، مدفوعا بالاهتمام المتزايد بسياحة المغامرة والثقافة والسياحة الدينية.

وقالت المحادين، خلال فعالية ميلانو: “شاهدنا خلال هذه الجولة مؤشرات قوية تعكس أهمية السوق الإيطالي والفرص الواعدة التي يحملها للأردن.. نحن متفائلون باستمرار نمو أعداد الزوار الإيطاليين خلال الفترة المقبلة”.

وأكدت أن الجمعية ستواصل جهودها الترويجية لتعزيز حضور الأردن في الأسواق الأوروبية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا في البرامج الترويجية، ومعربة عن شكرها وتقديرها للملكية الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على دعمهما لإنجاح هذه الفعالية.