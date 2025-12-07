بنك القاهرة عمان
هيئة الإعلام تعمم بخصوص الإعلان عن العمالة المنزلية غير المشروعة

23 ثانية ago
هيئة الإعلام تعمم بخصوص الإعلان عن العمالة المنزلية غير المشروعة

وطنا اليوم:خاطبت هيئة الإعلام، اليوم الأحد، المطبوعات الإلكترونية والصحفية ومحطات البث الفضائي والإذاعي، بضرورة التحقق من قانونية وتراخيص مكاتب استقدام الخادمات المنزلية قبل نشر الإعلان، وعدم نشر أي إعلان يتضمن الترويج لخادمات المنازل بالمياومة إلا بعد الرجوع إلى وزارة العمل.
وبينت ضرورة التصدي لظاهرة العمالة المنزلية غير المشروعة، ومراعاة القواعد التشريعية السليمة للدعاية والإعلان، متطلعة لمساهمة هذه المؤسسات في زيادة مستوى الوعي الإعلامي لدى المواطنين، من خلال مواد صحفية وإعلامية، بخطورة تشغيل العمالة المنزلية المخالفة لما في ذلك من محاذير قانونية وصحية.


