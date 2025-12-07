رئيس مفوضي سلطة البترا يتفقد الطيبة والراجف ودلاغة بعد الأمطار الغزيرة

وطنا اليوم:تفقد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، يرافقه نائبه مفوض الشؤون المالية والإدارية الدكتور شاكر العدوان ومفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس محمد الهباهبة وعدد من المدراء المعنيين، اليوم الأحد، الأضرار التي نتجت عن الحالة الجوية التي أثرت على إقليم البترا أمس السبت، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وأكد البريزات خلال جولته الميدانية في منطقة الطيبة ثم الراجف ودلاغة، حرص السلطة على تقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف مناطق اللواء ومتابعة المشاريع التي ينفذها المقاولون في جميع مناطق الإقليم.

واطلع على الأضرار التي لحقت بمنطقة الطيبة جراء السيول التي داهمت بعض المنازل وتسببت بإغلاق مداخلها، وعدد من الطرق، وعلى الأضرار التي وقعت في الراجف ودلاغة.

وقال البريزات، إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة طرح عطاءات متخصصة لمعالجة مشكلات البنية التحتية، لا سيما شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع مناطق لواء البترا، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والحد من تكرار الأضرار مستقبلاً.

ودعا الى ضرورة الإسراع في معالجة الأضرار وحل المشكلات التي تعرضت لها المناطق المتأثرة ومساعدة المواطنين وتوفير البنية التحتية المناسبة وتعزيز الاهتمام بشبكات تصريف مياه الأمطار، بما يحد من تكرار مثل هذه الأضرار مستقبلاً.

وكانت سلطة إقليم البترا قد وضعت كوادرها في حالة تأهب قصوى اعتباراً من صباح يوم أمس، وحتى نهاية حالة عدم الاستقرار الجوي، للتعامل الفوري مع تداعيات الحالة الجوية، بناء على تحذيرات دائرة الأرصاد الجوية والجهات المختصة.