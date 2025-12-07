جماهير النشامى تلهب مدرجات الدوحة وتخطف الأضواء في كأس العرب

وطنا اليوم:أشعل الجمهور الأردني مدرجات الدوحة بحضورٍ لافت حوّل مباريات المنتخب الوطني في كأس العرب إلى ما يشبه اللعب على أرضٍ أردنية خالصة، وبإقبالٍ جماهيري استثنائي.

وتصدّر أبناء الجالية والزائرون من المملكة أحاديث الفضائيات العربية والجمهور الرياضي في قطر، بعدما قدّموا نموذجاً لافتاً في الانتماء والتشجيع، مانحين النشامى دفعة معنوية كبرى انعكست على أداء المنتخب داخل الملعب.

ونال الجمهور الأردني من أبناء الجالية الأردنية في قطر أو من الأردنيين الذين ذهبوا لحضور المباراة من مختلف محافظات المملكة، إطراء الجميع لتشجيعهم المثالي وروحهم الرياضية العالية، وحماستهم الكبيرة لتشجيع منتخب بلادهم، إلى جانب فعالياتهم المتعددة التي يقيمونها خارج الملعب، والتي تعكس تاريخ الأردن وحضارته.

وشهدت مباراتا المنتخب الوطني أمام الإمارات والكويت، حضورا جماهيريا كبيرا في المدرجات، وصل تقريبا إلى 35 ألف أردني في كل مباراة، ما أسهم في فوز المنتخب وإثراء البطولة التي تحقق نجاحا كبيرا فنيا وتنظيميا وجماهيريا، وبدعم من جماهير النشامى.

وتعد الجماهير الأردنية الأكثر حضورا وفاعلية في مباريات كأس العرب، من خلال فعالياتها التشجيعية داخل الملعب، أو من خلال الفعاليات التي تقام في عدة مناطق في قطر، لاسيما سوق “واقف” الذي بات مقرا لعدد كبير من الجماهير التي تحتفي بتألق المنتخب الوطني.

وقال المدرب الأردني في قطر أيوب أبو حطب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الجمهور الأردني كان حديث الجماهير العربية في الأيام الأخيرة، بفضل تواجده الكثيف في المدرجات وخارجها، ما منح البطولة أجواء حماسية ومميزة.

وأضاف إن الجمهور الأردني بات يعد فاكهه بطولة كأس العرب، ليس لتواجده الكثيف فقط، بل لأنشطته الرائعة التي تتميز بالروح الرياضية والحماسية، الأمر الذي اسهم بخلق أجواء رائعة في الدوحة.

من جهته، عبر المدرب الأردني ماهر اسماعيل الذي يعمل مدربا في أحد الأندية القطرية،عن سعادته بتواجد هذه الجماهير الاردنية بكثافة في مدرجات ملاعب الدوحة، في مشهد يعكس لهفة الأردنيين لتشجيع منتخبهم ودعمه، إلى جانب اظهار الروح الرياضية العالية التي يتمتع بها الأردني.

وأشار إسماعيل إلى أن رفرفة الأعلام الأردنية في ملاعب قطر وخارجها، يعد مثار فخر للأردنيين الذي يعشقون بلدهم ويفدونه بالمهج والأرواح.

وأكد المشجع الأردني علي رفيق الذي يعمل مهندسا في قطر، أن توافد الجماهير الأردنية إلى قطر لتشجيع منتخب النشامى، يؤكد عشق الأردنيين لبلدهم، لافتا إلى أنهم كأردنيين يعملون في الدوحة، ينتظرون مثل هذه الفعاليات بفارغ الصبر، لما تشكله لهم من تواصل مع الوطن من خلال الجماهير.

وبين رفيق أنه يشعر بالفخر عندما يتحدث إليه زملاء في العمل من مختلف الجنسيات العربية، ويشيدون بجمالية الجمهور الأردني في المدرجات، متمنيا أن ينجح منتخب النشامى في اسعاد هذه الجماهير من خلال العودة إلى عمان بكأس البطولة.