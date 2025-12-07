3.6 مليون متر مكعب من المياه دخلت السدود خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إنّ مجموع ما دخل السدود خلال حالة عدم الاستقرار التي أثرت على المملكة السبت وحتى صباح اليوم الأحد بلغ 3,6 مليون م3.

وارتفع بذلك التخزين الكلي في السدود الى 49,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 17,2% من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 288,128 مليون م3.

وبينت الوزارة أنّ معدل الموسم المطري ارتفع الى ما نسبته 12,5% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.

وأكدت أنّ أعلى هطول مطري سجل في مدينة العقبة وبلغ 36.9 ملم.