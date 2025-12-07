الأمير راشد بن الحسن يستقبل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة لبحث الجهود الإغاثية الأردنية لغزة

استقبل سمو الأمير راشد بن الحسن، رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الهاشمية، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، لبحث الجهود التي يقودها الأردن في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وجرى اللقاء بحضور ممثلي منظمات الأمم المتحدة في الأردن، ووفد من السفارة الأمريكية في عمان.

وأكد سمو الأمير راشد التزام الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بمواصلة دوره الإنساني تجاه غزة عبر منظومة عمل فعّالة وشراكات دولية.

من جهته، أشاد الوفد الضيف بمستوى التطور اللوجستي وبالممر الإغاثي الأردني الذي بات محورًا رئيسيًا لإيصال المساعدات إلى القطاع.

وتم خلال اللقاء بحث السبل التي تسهّل عمل الممر الاغاثي الأردني، ومحاولة التغلب على كافة المعيقات بما يضمن وصول أكبر كم من المساعدات وبفاعلية أفضل.

ودشّن سموه والوفد الضيف مركز العمليات اللوجستية الجديد للهيئة، الذي يعزّز قدرات الاستجابة الإنسانية ورفع الجاهزية.