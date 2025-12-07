جنوب إفريقيا تلغي إعفاء تأشيرة الفلسطينيين بعد الرحلة المثيرة

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة “آي أو إل” الجنوب أفريقية أن وزير الشؤون الداخلية، ليون شرايبر، أعلن سحب إعفاء التأشيرة لمدة 90 يوما لحملة الجواز الفلسطيني، وذلك عقب تحقيقات رسمية كشفت عن “سوء استخدام ممنهج” للإعفاء من أجل محاولات نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى جنوب إفريقيا.

وبحسب الصحيفة، فقد جاء القرار بعد وصول 153 فلسطينيا الشهر الماضي إلى جنوب إفريقيا على متن رحلة عارضة قادمة من كينيا.

وأوضحت الصحيفة أن تقارير الاستخبارات ومداولات “مجموعة الأمن” أكدت أن الإعفاء كان يستغل من قبل “جهات إسرائيلية” مرتبطة بما يسمى جهود “الهجرة الطوعية” لسكان غزة، ما دفع وزارة الشؤون الداخلية إلى سحب الإعفاء بشكل كامل.

وأفاد وزير الداخلية، أن العديد من المسافرين وصلوا بتذاكر ذهاب فقط، ومنعوا من حمل أمتعة شخصية، وسمح لهم فقط بحمل الدولار الأميركي وبعض المستلزمات الأساسية، كما افتقر الكثير منهم لوثائق مغادرة، وتفاصيل إقامة، وتذاكر عودة، مما عزز شبهات الاستغلال.

وأضاف أن “سلسلة الأحداث تشكل استغلالا واضحا للمسافرين أنفسهم”، لافتا إلى أن معظمهم أكدوا عدم رغبتهم في طلب اللجوء، ما استدعى تدخل منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم.

وأوضح شرايبر أن سحب الإعفاء هو “الخطوة الأنجع” لمنع تكرار هذه الرحلات، مؤكدا في الوقت نفسه أن طلبات التأشيرة للفلسطينيين ستعالج بشكل طبيعي.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أثارت رحلة فلسطينيين قادمة من قطاع غزة إلى جنوب إفريقيا موجة من التساؤلات بعد وصول طائرة في ظروف وصفت بـ”الغامضة”، ومسار غير معلن مسبقا.

وهبطت الطائرة في مطار أور تامبو الدولي بجوهانسبرغ، وعلى متنها 153 فلسطينيا من قطاع غزة، مما دفع الحكومة الجنوب إفريقية إلى فتح تحقيق رسمي.