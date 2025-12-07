بنك القاهرة عمان
الهند.. ارتفاع عدد قتلى حريق بملهى ليلي إلى 25 بينهم 4 سياح

وطنا اليوم:ارتفع عدد القتلى جراء حريق في ملهى ليلي بولاية غوا في غرب الهند إلى 25 شخصا، فيما أمرت السلطات الهندية بإجراء تحقيق وعرضت دفع تعويضات للقتلى والمصابين اليوم الأحد.
وكتب رئيس وزراء ولاية غوا، برامودا ساوانت، على منصة إكس “أمرت بإجراء تحقيق قضائي في الحادث بأكمله لتحديد السبب وتحديد المسؤولية” عن الحريق الذي اندلع في قرية أربورا، مضيفا أن 6 مصابين في حالة مستقرة ويتلقون الرعاية الطبية.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه تحدث إلى ساوانت وقدم التعازي للعائلات المنكوبة. ونشر مودي على “إكس” أن مكتبه سيقدم تعويضا يصل إلى 200 ألف روبية (2200 دولار) لكل أسرة من أسر القتلى و50 ألف روبية للمصابين.
وقال قائد شرطة الولاية لوكالة أنباء آسيا الدولية إن الشرطة تلقت بلاغا بالحريق الذي اندلع في ملهى “بيرش باي روميو لين” في الساعة 12:04 صباحا (1834 بتوقيت غرينتش أمس السبت).
وذكرت الوكالة أن السلطات عملت طوال الليل للسيطرة على الحريق، وتم انتشال جميع الجثث.
وقالت الشرطة للوكالة، إن 4 من القتلى على الأقل من السياح و14 من العاملين في الملهى.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء “بي تي أي” الهندية عن قائد شرطة غوا قوله إن السلطات تشتبه في أن الحريق، الذي اندلع في حوالي منتصف الليل، نجم عن انفجار أسطوانة غاز في منطقة المطبخ في الملهى.
وبحسب التقارير، وقع الحادث في بلدة أرابورا الساحلية شمال غوا، وهي منطقة معروفة بشواطئها وحياتها الليلية ومناخها الاستوائي الذي يجذب السياح المحليين والأجانب.
وتعد أشهر الشتاء عادة ذروة الموسم السياحي في أصغر ولاية في الهند.


