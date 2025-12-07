البنك الأردني الكويتي يحصد لقب “بنك العام في الأردن” لعام ٢٠٢٥ من ذا بانكر العالمية

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن فوزه بجائزة “بنك العام في الأردن” لعام ٢٠٢٥ من مجلة ذا بانكر (The Banker) التابعة لمجموعة الفايننشال تايمز العالمية ومقرها لندن، وذلك بعد نجاحه في استيفاء المعايير المعتمدة للجائزة، والتي ترتبط بمركزه المالي المتين وأدائه التشغيلي المتميز، واستراتيجية التطوير والتوسع التي ينتهجها، إلى جانب الخطط الرقمية والتكنولوجية التي عززت موقعه في السوق المصرفي المحلي والإقليمي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لعام حافل بالنجاحات التي رسخت مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة، وتقديراً للمسار الاستراتيجي الذي يتبناه البنك والذي يقوم على تعزيز متانة المركز المالي، وتطوير الأعمال في السوق الأردني، وفي الوقت ذاته توسيع الحضور الإقليمي والدولي. بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار وبنية البنك الرقمية، وتطوير قنواته الالكترونية، وتعزيز نهج الاستدامة وترسيخ مكانة البنك كأحد روّاد التمويل الأخضر والمسؤول في المنطقة، إلى جانب سلسلة من الخطوات التي عكست قوة البنك وقدرته على إدارة النمو بكفاءة ومرونة.

وتسلّم الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي الجائزة خلال حفل تكريم خاص أقيم في العاصمة البريطانية لندن، بحضور نخبة من الشخصيات المصرفية البارزة وممثلين عن كبرى المصارف من مختلف دول العالم، في حدث عكس تقديراً دولياً للمكانة المتقدمة التي وصل إليها البنك ودوره في تطوير القطاع المصرفي.

وفي تعليقه على هذه الجائزة، أكد البطيخي أن هذا التكريم يعكس الثقة الدولية بقدرة البنك على تعزيز الابتكار والاستدامة والنمو المرتكز على احتياجات العملاء، مضيفاً أن البنك عمل خلال العام على تطوير قدراته الرقمية وتوسيع نطاق التمويل المستدام دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية في الأردن، مؤكداً استمرار البنك في خلق قيمة طويلة الأجل لعملائه ومساهميه والمجتمع.

ولفت البطيخي إلى أن البنك الأردني الكويتي سيواصل مسيرته في تنفيذ خطط تطوير شاملة تستند إلى بنية مالية قوية، واستراتيجية واضحة للانتقال نحو نموذج مصرفي أكثر حداثة واستدامة، بما يعزز من تنافسيته في السوق ويرسخ حضوره كمؤسسة مالية رائدة في الأردن والمنطقة.