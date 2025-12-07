بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يلتقي المستشار الألماني في العقبة

42 ثانية ago
الملك يلتقي المستشار الألماني في العقبة

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لقاء في العقبة، امس السبت، ركز على سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأبرز التطورات في الإقليم.
وتناول اللقاء عمق العلاقات الأردنية الألمانية، إذ أكد جلالته الحرص على توسيع التعاون في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والدفاعية، ومواصلة التنسيق لدعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.
كما تطرق اللقاء إلى الوضع في غزة، إذ أكد جلالة الملك ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بجميع مراحله، وإيصال المساعدات الإنسانية.
ونبه جلالته إلى خطورة استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتم التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
كما بحث اللقاء أهمية دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما، واحترام أمن دول المنطقة وسيادتها.
ومن جانبه، أعرب المستشار الألماني عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف القطاعات، مشيدا بجهود المملكة في العمل نحو الاستقرار في الإقليم.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:25

قرارات لتنظيم البيع داخل سوق الخضار المركزي بإربد

09:19

معان تتصدر كميات الأمطار بـ22.7 ملم

09:14

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على 3 أشخاص

22:27

تجمّع أبناء الكرك يطالب بتوضيح حكومي حول ملف أراضي مشروع عمّرة

19:10

المصري يكتب : ورقه سياسات وطنية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والمخزون في الأردن 

18:14

سمحان يكتب: الأردن… حضورٌ عالمي وتاريخ يُكتب من جديد

15:52

الحاج توفيق يثمّن فوز الأردن بأربع جوائز عربية للتميّز الحكومي

15:11

هل تُحقق المعارضة مكاسب من انتقاد السياسات الدستورية؟

15:00

أمنية، إحدى شركات Beyon، تعزّز فريقها التنفيذي لدعم تطورها كشركة اتصالات رقمية حديثة تماشيًا مع إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة

14:45

الجغبير يهنئ الشواربة بفوزه بجائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية

13:11

النشامى بعد قرعة المونديال … مستعدون للتحدي ومتفائلون بالتأهل للدور التالي

13:11

صفقة الـ56 ألف دونم… أسئلة كبيرة فجّرها بوست للنائب السابق عسّاف الشوبكي

وفيات
وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالى