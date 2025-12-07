بنك القاهرة عمان
معان تتصدر كميات الأمطار بـ22.7 ملم

30 ثانية ago
وطنا اليوم:سجلت محطة رصد معان اعلى كمية هطول مطري، خلال الساعات ال 12 الماضية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً امس، والتي بلغت 22.7 ملم.
وبحسب جدول الهطول الذي اصدرته الأرصاد الجوية، تلتها محطة رصد ميناء العقبة بـ 15.9 ملم، ثم المفرق بـ 15.5 ملم، فيما بلغت الكميات في القطرانة 13 ملم ومطار عمّان 12.6 ملم.
كما سجلت كل من الزرقاء (11.5 ملم)، ومطار الملكة علياء (11 ملم)، الشوبك (10.8 ملم)، ومطار العقبة (10.1 ملم)، في حين بلغت الكمية في الربة 10 ملم.
وأكدت إدارة الأرصاد الجوية متابعتها المستمرة للحالة الجوية، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تشكل السيول خلال تأثير الظروف الجوية غير المستقرة.


