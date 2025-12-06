الجغبير يهنئ الشواربة بفوزه بجائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية

وطنا اليوم-قدّم رئيس غرفتي صناعة الأردن وصناعة عمّان، المهندس فتحي الجغبير، تهنئته لأمين عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة بمناسبة فوزه بجائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية، معرباً عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي وصفه بالمستحق نظير الجهود الكبيرة التي يبذلها الشواربة في تطوير الخدمات البلدية والنهوض بواقع العاصمة عمّان.

وأكد الجغبير أن هذا التكريم يعكس رؤية إدارية متقدمة تُسهم في تعزيز مكانة عمّان كمدينة نموذجية في المنطقة، مشيراً إلى أن ما تحقق يأتي نتيجة العمل المؤسسي والتخطيط المستدام الذي تنتهجه الأمانة بقيادة الدكتور الشواربة.

وأشاد الجغبير بمستوى التعاون القائم بين أمانة عمّان والقطاع الصناعي، لافتاً إلى أن الأمانة تمثل شريكاً أساسياً في تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير البنى التحتية الداعمة للنشاط الاقتصادي.

وختم الجغبير تهنئته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يشكّل دافعاً لمزيد من العمل المشترك، متمنياً للدكتور الشواربة دوام النجاح ولمدينة عمّان المزيد من التقدم والازدهار.