الأرصاد: حالة عدم الاستقرار تشهد هطولات غزيرة في بعض المناطق مصحوبة بالرعد والبرد

وطنا اليوم – قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن المملكة تشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار الجوي، تتمثل بهطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد.

وأضاف آل خطاب، إن غزارة الهطول ستؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية لتصبح مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وتتحول مساء إلى جنوبية غربية.

وحذر من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن خطر العواصف الرعدية وتساقط البرد ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستنخفض غدا الأحد بشكل ملموس، إذ يسود طقس بارد نسبي في أغلب المناطق وغائم جزئيا إلى غائم أحيانا، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية وأجزاء محدودة من الشمال، قد يصحبها الرعد شرق المملكة، لافتا إلى أن فرص الهطول المطري ستتراجع مع ساعات المساء والليل.