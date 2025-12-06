غرف الصناعة تهنىء “الجمارك” بفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي

وطنا اليوم – هنّأ رئيس غرفتي صناعة الأردن وعَمّان، المهندس فتحي الحغبير، دائرة الجمارك الأردنية بفوزها المستحق بالمركز الأول في جائزة أفضل مؤسسة حكومية عربية على مستوى الوطن العربي، الأول في جائزة التميّز الحكومي العربي .

وأكد الجغبير أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير في الخدمات الجمركية التي تقدمها الدائرة، ودورها في دعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشاد الحغبير بجهود الإدارة وكوادر الجمارك وعلى رأسها مدير الدائرة لواء جمارك احمد العكاليك في تطوير الأنظمة والإجراءات وتوسيع التحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وخدمة القطاعين الصناعي والتجاري بكفاءة عالية.

وأعرب الحغبير عن تقديره لجميع العاملين في الجمارك، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والإنجاز لخدمة الأردن وتعزيز حضوره عربياً ودولياً.