بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

غرف الصناعة تهنىء “الجمارك” بفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي

23 ثانية ago
غرف الصناعة تهنىء “الجمارك” بفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي

وطنا اليوم – هنّأ رئيس غرفتي صناعة الأردن وعَمّان، المهندس فتحي الحغبير، دائرة الجمارك الأردنية بفوزها المستحق بالمركز الأول في جائزة أفضل مؤسسة حكومية عربية على مستوى الوطن العربي، الأول في جائزة التميّز الحكومي العربي .

وأكد الجغبير أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير في الخدمات الجمركية التي تقدمها الدائرة، ودورها في دعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشاد الحغبير بجهود الإدارة وكوادر الجمارك وعلى رأسها مدير الدائرة لواء جمارك احمد العكاليك في تطوير الأنظمة والإجراءات وتوسيع التحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وخدمة القطاعين الصناعي والتجاري بكفاءة عالية.

وأعرب الحغبير عن تقديره لجميع العاملين في الجمارك، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والإنجاز لخدمة الأردن وتعزيز حضوره عربياً ودولياً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:43

ندوة في اتحاد الكتّاب الأردنيين تعاين ظاهرة العنف ضد المرأة وتطرح رؤى وسياسات جديدة لحمايتها

21:08

عودة الهيبة لرقابة الدولة… مطلب وطني لا يحتمل التأجيل

20:44

منتخب عمان يفرض التعادل على المغرب في كأس العرب

20:20

الملك: فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم

20:15

التنمية تضبط 560 متسولا ومتسولة خلال تشرين الثاني

20:01

فضيحة مدوية.. مذيعات معروفات في قبضة العدالة بتركيا

19:23

فخري قعوار: الأديب الأردني المناضل “قلمه نور يشتعل، مداده بالطهر يغتسل”

19:19

غرف الصناعة تهنىء بفوز الصناعة والتجارة والتموين بجائزة أفضل وزارة عربية

19:17

الأمير علي يترأس الوفد الأردني في قرعة كأس العالم 2026

19:11

اللواء الركن الحنيطي يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية

19:08

الأردن يرحب باتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

19:04

تخصيص أرض لمصنع يوفر 150 فرصة عمل في بيرين

وفيات
وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالى