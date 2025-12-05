التنمية تضبط 560 متسولا ومتسولة خلال تشرين الثاني

وطنا اليوم:‏‏أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، تقرير إنجازاتها لشهر تشرين الثاني الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام، أنّها استقبلت 8117 دراسة لغايات إصدار بطاقات التأمين الصحي، و 145 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 125 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة و1867 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.

ووفق التقرير، فقد تم إلحاق 27 طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 37 طفلاً، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 6 أطفال، كما تم ترخيص 5 حضانات جديدة.

وبين التقرير، أن عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية-إدارة حماية الأسرة والأحداث 217 حالة، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 268 حدثًا، استفاد منهم 96 حدثًا من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال العاملين الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة، فهم 53 طفلاً.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6031 جمعية، حيث جرى تسجيل 19 جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 201 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 28 جمعية وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها 4 هيئات، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 14هيئة، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 6 لجان، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها 19 جمعية.

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 662 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 560 متسولاً ومتسولة.

‏‏وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 48837 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 130 أسرة، فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 100 بالمئة.