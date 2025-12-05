فضيحة مدوية.. مذيعات معروفات في قبضة العدالة بتركيا

وطنا اليوم:أوقفت الشرطة التركية، اليوم الجمعة، مذيعتين تلفزيونيتين معروفتين، واستدعت ثالثة، وترددت أنباء عن توقيف رابعة، في حملة لمكافحة المخدرات طالت آخرين في مدينة إسطنبول.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام تركية، مذيعة قناة “Show TV” إيلا روميسا جيبيجي، والمذيعة السابقة لقناة “Habertürk” ميلتيم أجيت، برفقة الشرطة خلال الخروج من المستشفى الذي أجريت فيه الفحوصات وسحب العينات.

وقالت تقارير محلية، إن المذيعة في قناة “Beyaz TV” هاندي ساري أوغلو، متهمة أيضاً في قضية المخدرات، لكنها نفت تلك الاتهامات عبر حسابها في “إنستغرام”، وقالت إنها استدعيت من أنقرة إلى إسطنبول، للإدلاء بإفادتها فقط في قضية ليس لها علاقة بها كما زعمت.

وذكرت صحيفة “جمهورييت” أن تحقيقات المخدرات طالت الأسبوع الماضي، مذيعة قناة “Beyaz TV” ذاتها، ميرفي آهو ساري، وكبار مسؤولي القناة.

ومن المقرر أن يخضع المتهمون لفحوصات طبية تتضمن سحب عينات من الدم أو الشعر، ومن ثم الخضوع لتحقيق في المحكمة، قبل إطلاق سراحهم بانتظار صدور نتائج التحقيق.

ويواجه من يثبت عليه شراء وتعاطي المخدرات عقوبة السجن من سنتين إلى 5 سنوات، بجانب عقوبات سجن إضافية في حال وقوع المخالفة على مقربة من الأماكن العامة المفتوحة والعامة، أو المنشآت التعليمية والرياضية، أو المستشفيات، أو المدارس، أو أماكن العبادة.

كما يجوز للنائب العام تأجيل رفع الدعوى العمومية ضد الشخص المشتبه في تعاطيه للمخدرات، وترسل أوراق القضية إلى إدارة المراقبة، حيث سيشارك المتهم في برامج تعافي محددة لمدة عام واحد، تنتهي بمسح سجله الجنائي إذا استوفى شروط البرنامج.

ونفذت سلطات مكافحة المخدرات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حملة مماثلة طالت 19 فناناً ومشهوراً في تركيا، وكشفت عن وجود آثار للمخدرات في عينات 8 منهم، وبينهم ممثلة معروفة ونجمة شابة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين الفنانين والمشاهير الذين ظهرت عيناتهم إيجابية، الممثلة “بيرجي أكالاي”، وعارضة الأزياء “ديران طالو” وشقيقتها “ديرين طالو”، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، التي سبق وسُجنت بتهم جني أموال غير مشروعة وتهرب ضريبي، “ديلان بولات”.

كما ضمت قائمة المتهمين كلًّا من: الممثلة “بيرسين توزوناتاتش”، والممثلين “كوبيلاي أكا”، و”ميتين أكدولغر”، و”كاان يلدريم”.

وبرأت الاختبارات المغنيتين المعروفتين “هاديسي” و”إيريم ديريجي”، والممثلة المعروفة” ميريتش آرال” من تعاطي المخدرات.