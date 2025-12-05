بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

غرف الصناعة تهنىء بفوز الصناعة والتجارة والتموين بجائزة أفضل وزارة عربية

5 ديسمبر 2025
غرف الصناعة تهنىء بفوز الصناعة والتجارة والتموين بجائزة أفضل وزارة عربية

وطنا اليوم:أعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، عن تهاني القطاع الصتاعي الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين ممثلة بوزيرها وأمينها العام وكوادرها كافة، وذلك بمناسبة فوزها المستحق بجائزة أفضل وزارة عربية ضمن جوائز التميّز الحكومي العربي.

وأكد الجغبير أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة والنهج التطويري الذي انتهجته الوزارة خلال السنوات الماضية، لرفع كفاءة العمل المؤسسي وتطوير البيئة التشريعية الداعمة للقطاع الصناعي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال الجغبير: “إن فوز وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهذه الجائزة المرموقة هو فوز للوطن بكامل مؤسساته، ويؤكد تميز الأداء الحكومي الأردني، وحرص الوزارة الدائم على الشراكة الحقيقية مع القطاع الصناعي، والارتقاء ببيئة الأعمال بما يخدم المصلحة الاقتصادية الوطنية.”

وأضاف أن هذا التكريم العربي يأتي تتويجاً لجهود الوزارة في تحديث الخدمات، وتبني التحول الرقمي، وتحسين التواصل مع القطاع الخاص، وقيادة ملفات اقتصادية محورية كان لها الأثر الإيجابي على الصناعة الوطنية.

وأكد الجغبير على مضي غرفتي صناعة الأردن وعمان في تعزيز الشراكة مع الوزارة لمواصلة العمل المشترك من أجل دعم الصناعة الأردنية، وزيادة قدرتها على التوسع والنمو في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:43

ندوة في اتحاد الكتّاب الأردنيين تعاين ظاهرة العنف ضد المرأة وتطرح رؤى وسياسات جديدة لحمايتها

21:08

عودة الهيبة لرقابة الدولة… مطلب وطني لا يحتمل التأجيل

20:44

منتخب عمان يفرض التعادل على المغرب في كأس العرب

20:20

الملك: فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم

20:15

التنمية تضبط 560 متسولا ومتسولة خلال تشرين الثاني

20:01

فضيحة مدوية.. مذيعات معروفات في قبضة العدالة بتركيا

19:23

فخري قعوار: الأديب الأردني المناضل “قلمه نور يشتعل، مداده بالطهر يغتسل”

19:17

الأمير علي يترأس الوفد الأردني في قرعة كأس العالم 2026

19:11

اللواء الركن الحنيطي يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية

19:08

الأردن يرحب باتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

19:04

تخصيص أرض لمصنع يوفر 150 فرصة عمل في بيرين

16:42

60 ألفًا يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وفيات
وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالى