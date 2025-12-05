غرف الصناعة تهنىء بفوز الصناعة والتجارة والتموين بجائزة أفضل وزارة عربية

وطنا اليوم:أعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، عن تهاني القطاع الصتاعي الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين ممثلة بوزيرها وأمينها العام وكوادرها كافة، وذلك بمناسبة فوزها المستحق بجائزة أفضل وزارة عربية ضمن جوائز التميّز الحكومي العربي.

وأكد الجغبير أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة والنهج التطويري الذي انتهجته الوزارة خلال السنوات الماضية، لرفع كفاءة العمل المؤسسي وتطوير البيئة التشريعية الداعمة للقطاع الصناعي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال الجغبير: “إن فوز وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهذه الجائزة المرموقة هو فوز للوطن بكامل مؤسساته، ويؤكد تميز الأداء الحكومي الأردني، وحرص الوزارة الدائم على الشراكة الحقيقية مع القطاع الصناعي، والارتقاء ببيئة الأعمال بما يخدم المصلحة الاقتصادية الوطنية.”

وأضاف أن هذا التكريم العربي يأتي تتويجاً لجهود الوزارة في تحديث الخدمات، وتبني التحول الرقمي، وتحسين التواصل مع القطاع الخاص، وقيادة ملفات اقتصادية محورية كان لها الأثر الإيجابي على الصناعة الوطنية.

وأكد الجغبير على مضي غرفتي صناعة الأردن وعمان في تعزيز الشراكة مع الوزارة لمواصلة العمل المشترك من أجل دعم الصناعة الأردنية، وزيادة قدرتها على التوسع والنمو في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.