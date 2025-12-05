بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

الأمير علي يترأس الوفد الأردني في قرعة كأس العالم 2026

5 ديسمبر 2025
الأمير علي يترأس الوفد الأردني في قرعة كأس العالم 2026

وطنا اليوم:يترأس سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الوفد الأردني المشارك في مراسم قرعة كأس العالم 2026، التي ستعقد اليوم في العاصمة الأميركية واشنطن.
ويرافق الأمير عليا كل من: الأمينة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، والسفير الأردني عبد الله أبو زمع. وتعقد القرعة في مركز كينيدي بواشنطن الأميركية، لتحديد مصير المنتخبات الـ 48 التي ستشارك في البطولة المرتقبة.
وتعتبر هذه النسخة من البطولة هي الأكبر في تاريخ كأس العالم، إذ تشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا كما كان في النسخ السابقة، والتي ستقام لأول مرة في ثلاث دول هي: الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.
وسيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى 12 مجموعة، على أن يتأهل منها أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ 16. وقد تم تصنيف المنتخبات إلى أربعة مستويات، وذلك استنادا إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لضمان توزيعهم على المجموعات بشكل متوازن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:43

ندوة في اتحاد الكتّاب الأردنيين تعاين ظاهرة العنف ضد المرأة وتطرح رؤى وسياسات جديدة لحمايتها

21:08

عودة الهيبة لرقابة الدولة… مطلب وطني لا يحتمل التأجيل

20:44

منتخب عمان يفرض التعادل على المغرب في كأس العرب

20:20

الملك: فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم

20:15

التنمية تضبط 560 متسولا ومتسولة خلال تشرين الثاني

20:01

فضيحة مدوية.. مذيعات معروفات في قبضة العدالة بتركيا

19:23

فخري قعوار: الأديب الأردني المناضل “قلمه نور يشتعل، مداده بالطهر يغتسل”

19:19

غرف الصناعة تهنىء بفوز الصناعة والتجارة والتموين بجائزة أفضل وزارة عربية

19:11

اللواء الركن الحنيطي يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية

19:08

الأردن يرحب باتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

19:04

تخصيص أرض لمصنع يوفر 150 فرصة عمل في بيرين

16:42

60 ألفًا يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وفيات
وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالى