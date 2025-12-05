الأمير علي يترأس الوفد الأردني في قرعة كأس العالم 2026

وطنا اليوم:يترأس سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الوفد الأردني المشارك في مراسم قرعة كأس العالم 2026، التي ستعقد اليوم في العاصمة الأميركية واشنطن.

ويرافق الأمير عليا كل من: الأمينة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، والسفير الأردني عبد الله أبو زمع. وتعقد القرعة في مركز كينيدي بواشنطن الأميركية، لتحديد مصير المنتخبات الـ 48 التي ستشارك في البطولة المرتقبة.

وتعتبر هذه النسخة من البطولة هي الأكبر في تاريخ كأس العالم، إذ تشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا كما كان في النسخ السابقة، والتي ستقام لأول مرة في ثلاث دول هي: الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

وسيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى 12 مجموعة، على أن يتأهل منها أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ 16. وقد تم تصنيف المنتخبات إلى أربعة مستويات، وذلك استنادا إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لضمان توزيعهم على المجموعات بشكل متوازن.