اللواء الركن الحنيطي يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية

5 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الجمعة، نائبَ رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية الفريق أول كريستوفر ماهوني والوفد المرافق.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية و الأميركية، في الجوانب العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يعزز القدرات العسكرية ويخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الأميركي في عمّان.


