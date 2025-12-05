تخصيص أرض لمصنع يوفر 150 فرصة عمل في بيرين

وطنا اليوم:باشرت بلدية بيرين الجديدة ومن خلال وحدة تنمية المجتمع المحلي وتمكين المرأة إجراءات تخصيص أرض مساحتها عشرة دونمات لإنشاء مصنع إنتاجي جديد للأثاث المعدني بالشراكة مع شركة إمداد للأثاث الذكي.

وقال رئيس لجنة بلدية بيرين الجديدة أحمد الفراهيد، إنه وفي إطار جهود البلدية لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، خاصة البطالة، جاءت فكرة إنشاء مصنع إنتاجي في منطقة بيرين وذلك من خلال التعاون المشترك ما بين وزارتي العمل والإدارة المحلية والقطاع الخاص، حيث يوفر المصنع 150فرصة عمل.

وأضاف الفراهيد، أنه تم خلال زيارة ميدانية وبحضور الجهات المعنية الحكومية ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس سلطان المعايطه، تحديد إحداثيات أرض المصنع والتي تم تخصيصها مسبقاً، مشيرًا إلى أن مشاريع البلدية ومنها هذا المشروع تنسجم مع الرؤية الملكية لتطوير الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة وتمكين البلديات من قيادة التنمية في مناطقها.

وأكد، أن قضاء بيرين بموقعه الاستراتيجي وبيئة الطبيعة المميزة مؤهل ليكون محركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن الجهات المعنية تسير بخطى ثابته لتحويل التوجهات الملكية إلى مشاريع تنموية تحسن جودة حياة المواطن.