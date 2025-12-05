سلامي: مواجهات الأردن والكويت قوية وسنتابع قرعة المونديال كمجموعة

وطنا اليوم:أكد المدير الفني للمنتخب الوطني جمال السلامي، أنّ المواجهات التي تجمع المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي دائمًا ما تكون قوية وصعبة، مؤكدًا الاستعداد الكامل للمواجهة.

وقال السلامي في مؤتمر صحفي قبل بدء آخر تدريب تحضيري لمواجهة الكويت في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب، إنّ المباراة ستبدأ قبل مرور 72 على آخر مباراة للنشامى والتي انتصر فيها على الإمارات بهدفين لهدف.

وبين أنّ آخر عام، تواجه الأردن والكويت في عدة مباريات شهدت فوزًا وحيدًا للأردن في حين اكتفى الفريقان بالتعادل في المباريات الأخرى.

ويعتبر سلامي أنّ المنتخب الكويتي “محترم وقوي” لكن المنتخب الوطني يتحلى بالثقة والقوي ويسعى لحسم التأهل للدور الثاني مبكرًا، لا سيما مع حضور جماهيري يدعم المنتخب.

وعن قرعة كأس العالم، أكد أنّ اللاعبين والفريق الفني سيتابعونها كمجموعة وبأجواء احتفالية، حيث ينتظرها الأردنيون منذ مدة، متأملًا الظهور بشكل جيد في مونديال 2026.

ويتصدر الأردن المجموعة الثالثة من البطولة، بثلاثة نقاط يتبعه منتخبا مصر والكويت بنقطة وحيدة، في حين يتذيل منتخب الإمارات الترتيب بدون نقاط.