تأييد واسع في البرلمان الأوروبي للقضية الفلسطينية.. والنائب عدنان مشوقة يؤكد مركزية الحل العادل

وطنا اليوم:شهد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، تأييدًا لافتًا للقضية الفلسطينية من عدد كبير من النواب الأوروبيين، من بينهم نائب رئيس البرلمان، في إطار نقاش واسع تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وألقى النائب عدنان مشوقة كلمة خلال اجتماع مع مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، شدد فيها على أن القضية الفلسطينية “قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية”، مؤكداً ضرورة الوصول إلى حل يضمن للشعب الفلسطيني حقه على أرضه التاريخية وعاصمتها القدس، وحقه الحصري في تقرير مصيره.

وقال مشوقة:

ان القضية الفلسطينية قضية إنسانية ينبغي ايجاد حل لها من خلال حصول الشعب الفلسطيني على حقه على أرضه التاريخية وعاصمتها القدس، وأن يكون للشعب الفلسطيني حقا حصريا في تقرير مصيره.

ولا يمكن تحقيق السلام في الشرق الاوسط دون حصول الشعب الفلسطيني على حقه العادل.

والأردن قيادة وشعبا كان له الدور الايجابي في هذه الحرب الأخيرة من خلال قيامه بواجب الدعم الاغاثي والسياسي والاعلامي والمعنوي للمظلومين في غزة ، وتم التصدي للمحاولات الإسرائيلية في تهجير الشعب الفلسطيني أو محاولة توطينهم خارج أرضهم.

وقد تم انتقاد انتهاكات القانون الدولي من قبل حكومة إسرائيل ومن قبل بعض الدول الداعمة لها، أثر ذلك على تراجع قناعة كثير من الشعوب بالقانون الدولي، لذلك يجب التصدي لهذه الانتهاكات من خلال ممارسة الضغط الدولي بكل الوسائل لوقف هذه الحرب الظالمة ووقف التهجير والتجويع، وفي نفس الوقت تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني .

نقدم الشكر للبرلمانات والشعوب الأوروبية الصديقة على موقفها وتحركها في الحرب الأخيرة مما كان له الأثر الايجابي في وقف هذه الحرب، ونأمل منكم الاستمرار بهذا الملف من أجل الوصول إلى تحقيق السلام في فلسطين وفي الشرق الأوسط.