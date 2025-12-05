بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

تأييد واسع في البرلمان الأوروبي للقضية الفلسطينية.. والنائب عدنان مشوقة يؤكد مركزية الحل العادل

43 ثانية ago
تأييد واسع في البرلمان الأوروبي للقضية الفلسطينية.. والنائب عدنان مشوقة يؤكد مركزية الحل العادل

وطنا اليوم:شهد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، تأييدًا لافتًا للقضية الفلسطينية من عدد كبير من النواب الأوروبيين، من بينهم نائب رئيس البرلمان، في إطار نقاش واسع تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وألقى النائب عدنان مشوقة كلمة خلال اجتماع مع مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، شدد فيها على أن القضية الفلسطينية “قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية”، مؤكداً ضرورة الوصول إلى حل يضمن للشعب الفلسطيني حقه على أرضه التاريخية وعاصمتها القدس، وحقه الحصري في تقرير مصيره.

وقال مشوقة:
ان القضية الفلسطينية قضية إنسانية ينبغي ايجاد حل لها من خلال حصول الشعب الفلسطيني على حقه على أرضه التاريخية وعاصمتها القدس، وأن يكون للشعب الفلسطيني حقا حصريا في تقرير مصيره.
ولا يمكن تحقيق السلام في الشرق الاوسط دون حصول الشعب الفلسطيني على حقه العادل.
والأردن قيادة وشعبا كان له الدور الايجابي في هذه الحرب الأخيرة من خلال قيامه بواجب الدعم الاغاثي والسياسي والاعلامي والمعنوي للمظلومين في غزة ، وتم التصدي للمحاولات الإسرائيلية في تهجير الشعب الفلسطيني أو محاولة توطينهم خارج أرضهم.
وقد تم انتقاد انتهاكات القانون الدولي من قبل حكومة إسرائيل ومن قبل بعض الدول الداعمة لها، أثر ذلك على تراجع قناعة كثير من الشعوب بالقانون الدولي، لذلك يجب التصدي لهذه الانتهاكات من خلال ممارسة الضغط الدولي بكل الوسائل لوقف هذه الحرب الظالمة ووقف التهجير والتجويع، وفي نفس الوقت تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني .
نقدم الشكر للبرلمانات والشعوب الأوروبية الصديقة على موقفها وتحركها في الحرب الأخيرة مما كان له الأثر الايجابي في وقف هذه الحرب، ونأمل منكم الاستمرار بهذا الملف من أجل الوصول إلى تحقيق السلام في فلسطين وفي الشرق الأوسط.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:55

إجبار فتاة على اختبار النار لإثبات شرفها.. فيديو يشعل مواقع التواصل في مصر

13:37

الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية بعمّان في كانون الثاني 2026

13:33

284 ألف زائر لمهرجان الزيتون حتى اليوم السابع

13:30

الغذاء والدواء تدعو المواطنين إلى عدم شراء المنتجات إلا من منشآت مرخصة

11:41

استقالة عكروش من رئاسة الجامعة الأمريكية في مأدبا

11:35

ترامب يوسع حظر السفر إلى أميركا ليشمل أكثر من 30 دولة

11:14

جريمة قتل مروعة تهز منطقة الأزرق

10:59

وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025

10:55

إدارة الأزمات تحذر من مخاطر حالة عدم الاستقرار الجوي

10:48

النقل البري : إلزام سائقي التطبيقات الذكية بالضمان الاجتماعي قيد الدراسة

10:13

4 دول تعلن انسحابها من يوروفيجن 2026 رفضا لمشاركة إسرائيل

10:05

(43 %) من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن 300 دينار

وفيات
وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالى