إجبار فتاة على اختبار النار لإثبات شرفها.. فيديو يشعل مواقع التواصل في مصر

31 ثانية ago
وطنا اليوم:أثار مقطع فيديو متداول في مصر موجة غضب عارمة بعد الكشف عن إجبار فتاة تدعى بوسي على الخضوع لطقس شعبي قديم يُعرف بـ”البشعة” لإثبات شرفها.
ويتم خلال هذا الطقس وضع لسان الشخص على أداة معدنية ساخنة أو على النار مباشرة، بهدف “إثبات الشرف”.
الواقعة، التي وُصفت إعلاميًا بـ”اختبار الشرف بالنار”، وقعت بعد أن وجّه زوجها اتهامات باطلة لها بعدم العفة ليلة زفافهما.
ويُظهر الفيديو الفتاة في حالة هلع وارتباك، تتردد قائلة بصوت خافت: “هي هتحرقني؟”، ليجيبها من يمارس الطقس: “هتحرقك لو كدابة”. وسط المشهد، دفعها أفراد من عائلتها للمضي قدمًا، واصفين ذلك بـ”الحل الشرعي” لإثبات براءتها.
وُضع لسان الفتاة على النار، لتصرخ من شدة الألم والتوتر، قبل أن تطلق والدتها زغاريد احتفالًا، معتقدة أن “عدم احتراق لسانها” دليل قاطع على شرفها، وفقًا لموروث شعبي مهين. وذهب الأمر إلى مطالبة الأم بإخضاع الزوج لنفس الاختبار لاختبار صدق ادعائه.
وتصاعدت حدة الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف ناشطون الواقعة بـ”جريمة معنوية وجسدية”، مشيرين إلى أن مثل هذه الممارسات تُهين كرامة المرأة وتُعيد المجتمع عقودًا إلى الوراء. وطالب متابعون بسرعة التدخل القانوني، مؤكدين أن اللجوء إلى الأعراف البدوية أو الطقوس الشعبية بديلًا عن القضاء يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية.
كما دعا حقوقيون إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة، محذّرين من أن استمرار مثل هذه الممارسات يرسّخ مفاهيم خاطئة عن الشرف، ويجعل المرأة رهينة تقاليد بالية لا تمتّ للعدالة أو الإنسانية بصلة.

 


