الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية بعمّان في كانون الثاني 2026

وطنا اليوم:تشهد عمّان في 8 كانون الثاني من العام المقبل، قمة أردنية أوروبية بمشاركة جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وستتناول المباحثات خلال القمة آليات توطيد التعاون السياسي والاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها في كانون الثاني الماضي، كما سيبحث القادة آخر التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.