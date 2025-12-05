بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية بعمّان في كانون الثاني 2026

39 ثانية ago
الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية بعمّان في كانون الثاني 2026

وطنا اليوم:تشهد عمّان في 8 كانون الثاني من العام المقبل، قمة أردنية أوروبية بمشاركة جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وستتناول المباحثات خلال القمة آليات توطيد التعاون السياسي والاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها في كانون الثاني الماضي، كما سيبحث القادة آخر التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:33

284 ألف زائر لمهرجان الزيتون حتى اليوم السابع

13:30

الغذاء والدواء تدعو المواطنين إلى عدم شراء المنتجات إلا من منشآت مرخصة

11:41

استقالة عكروش من رئاسة الجامعة الأمريكية في مأدبا

11:35

ترامب يوسع حظر السفر إلى أميركا ليشمل أكثر من 30 دولة

11:14

جريمة قتل مروعة تهز منطقة الأزرق

10:59

وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025

10:55

إدارة الأزمات تحذر من مخاطر حالة عدم الاستقرار الجوي

10:48

النقل البري : إلزام سائقي التطبيقات الذكية بالضمان الاجتماعي قيد الدراسة

10:13

4 دول تعلن انسحابها من يوروفيجن 2026 رفضا لمشاركة إسرائيل

10:05

(43 %) من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن 300 دينار

10:01

تقرير: واحد من كل 3 فرنسيين مسلمين يقول إنه يعاني من التمييز على أساس الدين

09:52

استعادة قلادة جيمس بوند من أحشاء لص في نيوزيلندا

وفيات
وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالى