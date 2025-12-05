بنك القاهرة عمان
ترامب يوسع حظر السفر إلى أميركا ليشمل أكثر من 30 دولة

37 ثانية ago
وطنا اليوم:قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لزيادة عدد الدول التي يشملها حظر سفر إلى أكثر من 30 دولة.
وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، طُلب من نويم تأكيد ما إذا كانت إدارة ترامب ستزيد عدد الدول المدرجة على قائمة حظر السفر إلى 32 دولة.
وردت نويم بالقول “لن أكون محددة بشأن العدد، لكنه أكثر من 30 دولة، والرئيس مستمر في تقييم الدول”.
ووقع ترامب في يونيو (حزيران) إعلاناً يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويضع قيوداً على دخول مواطني 7 دول أخرى، وقال إن هذا ضروري للحماية من “الإرهابيين الأجانب” والتهديدات الأمنية الأخرى.
وينطبق الحظر على المهاجرين وغير المهاجرين بما في ذلك السياح والطلاب والمسافرين بغرض العمل.
ولم تحدد الوزيرة الأمريكية الدول التي ستتم إضافتها.
وذكرت نويم “إذا لم تكن لديهم حكومة مستقرة هناك، وإذا لم يكن لديهم بلد قادر على أن يدعم نفسه ويعرّفنا بهؤلاء الأفراد ويساعدنا في التحقق من هوياتهم، فلماذا نسمح لأشخاص من ذلك البلد بالقدوم إلى الولايات المتحدة؟”.
وسبق أن ذكرت رويترز، استناداً لبرقية داخلية لوزارة الخارجية، أن إدارة ترامب تدرس حظر دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى الولايات المتحدة.
وسيشكل توسيع القائمة تصعيدا إضافيا في إجراءات الهجرة التي اتخذتها الإدارة منذ إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي.
ويقول المحققون إن “إطلاق النار نفذه مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة عام 2021 عبر برنامج لإعادة التوطين يقول مسؤولو إدارة ترامب إنه لم يتضمن تدابير تدقيق كافية”.
وبعد أيام من إطلاق النار، تعهد ترامب “بإيقاف الهجرة نهائياً” من جميع “دول العالم الثالث”، دون أن يذكر أي دولة بالاسم أو يحدد ما هي الدول التي يقصدها “بدول العالم الثالث”


