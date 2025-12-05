استعادة قلادة جيمس بوند من أحشاء لص في نيوزيلندا

وطنا اليوم:أسدلت الشرطة النيوزيلندية، يوم الجمعة، الستار على واحدة من أغرب عمليات “الاسترداد” وأكثرها تطلبا للصبر، معلنة نجاحها في استعادة قلادة ثمينة تبلغ قيمتها 19 ألف دولار أمريكي ما يعادل 33 ألف دولار نيوزيلندي، بعدما استقرت لنحو أسبوع كامل داخل الجهاز الهضمي لص ابتلعها في محاولة بائسة لإخفائها.

وأنهى هذا الإعلان حالة من “الترقب الحذر” عاشها ضباط الشرطة لمدة ستة أيام، فرضوا خلالها طوقا من الرقابة اللصيقة -على مدار الساعة- لرصد أية حركة حيوية للمتهم البالغ من العمر 32 عاما، بانتظار أن تأخذ الطبيعة مجراها، وهو ما تحقق بالفعل مساء الخميس دون الحاجة لأي تدخل جراحي أو طبي.

وتعود تفاصيل الواقعة الطريفة إلى الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، حينما أقدم الشاب -الذي تحفظت السلطات على اسمه- على سرقة القلادة من متجر «بارتريدج» للمجوهرات في مدينة أوكلاند، وابتلاعها فور محاصرته، ليتم القبض عليه ومعائته في حالة تلبس داخلي.

وفي مفارقة لافتة، فإن القطعة المسروقة، المصممة على شكل “بيضة فابرجيه” ذات الإصدار المحدود، مستوحاة في الأصل من فيلم الجاسوسية الشهير “أوكتوبوسي” Octopussy من سلسلة أفلام جيمس بوند، والذي تدور حبكته السينمائية حول عملية تهريب لمجوهرات مزيفة؛ إلا أن الواقع فاق الخيال بتهريب قطعة أصلية عبر الجسد.

ووثقت الشرطة نجاح “مهمتها” بنشر صورة بدت أقل بريقا من المعتاد للمجوهرات، أظهرت يدا ترتدي قفازا طبيا وهي تمسك بالقلادة المستعادة، والتي كانت لا تزال متصلة بسلسلتها الذهبية، والمثير للدهشة أن بطاقة السعر كانت لا تزال معلقة بها وبحالة سليمة.

ومن المقرر أن يمثل المتهم، الذي لا يزال رهن الاحتجاز مع «الدليل المستخرج»، أمام محكمة مقاطعة أوكلاند في الثامن من ديسمبر الجاري، لاستكمال الإجراءات القانونية بعدما خضع لجلسة استماع أولية عقب الحادثة بيوم واحد.