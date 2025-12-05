اختتام فعاليات مسابقة المحارب المائي بمشاركة عسكرية وأمنية

وطنا اليوم:اختتمت اليوم الخميس، في فريق مكافحة الإرهاب الرابع المائي التابع للكتيبة الخاصة/71 فعاليات مسابقة المحارب المائي، بمشاركة قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية، والقوة البحرية والزوارق الملكية، ومديرية الأمن العام/الدفاع المدني، بحضور قائد المنطقة العسكرية الجنوبية.

وتضمنت فعاليات المسابقة سلسلة من الاختبارات القتالية والمهارية في البيئة المائية، شملت فحص اللياقة البدنية، وفحص ربطات تحت الماء دون استخدام الزعانف، والسباحة الحرة تحت سطح الماء دون إعادة التنفس، إضافة إلى تنفيذ مهمة إنقاذ غريق وإخلائه سباحة لمسافة 100 متر، وقطع 500 متر غطس بدائرة مفتوحة مع الملاحة نحو نقطة محددة على الشاطئ.

كما اشتملت المنافسات التجديف لمسافة 400 متر بقارب ثنائي، والقفز من الطائرة والسباحة لمسافة 500 متر، إلى جانب البحث عن مهمات باستخدام غطس الدائرة المفتوحة.

وتعد المسابقة من المنافسات النوعية التي تجمع بين القوة البدنية والمهارة الذهنية، وتشكل تجربة فريدة تعكس روح التحدي لدى المشاركين الذين خاضوا المنافسة وسط أجواء تطلبت الشجاعة والانضباط والقدرة على التحمل، والعمل الجماعي.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق مكافحة الإرهاب المائي من قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية بالمركز الأول، تلاه فريق قيادة القوة البحرية في المركز الثاني، ثم فريق الأمن العام/الدفاع المدني في المركز الثالث، بإشراف لجنة تحكيم مختصة.

وحضر حفل الاختتام، محافظ العقبة، ورئيس شركة تطوير العقبة، وعدد من ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية