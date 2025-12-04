بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الاستاذ الدكتور اخليف الطراونة يحظى بمجموعة من التكريمات من جامعة الفارابي في كازاخستان

21 ثانية ago
الاستاذ الدكتور اخليف الطراونة يحظى بمجموعة من التكريمات من جامعة الفارابي في كازاخستان

وطنا اليوم – حظي الأستاذ الدكتور إخليف الطراونة بعدد من التكريمات الرسمية والأكاديمية الدولية المرموقة من جامعة الفارابي الوطنية (KazNU) في كازاخستان باسم وشملت:

أولًا: *منحه درجة الدكتوراه الفخرية*

منحت جامعة الفارابي الوطنية الدكتور إخليف الطراونة درجة الدكتوراه الفخرية تقديرًا لمسيرته الأكاديمية المتميزة، وإسهاماته البارزة في تطوير التعليم العالي، وتعزيز الشراكات البحثية، وقيادته الفاعلة للمؤسسات الجامعية على المستويين المحلي والدولي. وتُعد هذه الدرجة أعلى أشكال التقدير الأكاديمي التي تمنحها الجامعة لشخصيات ذات أثر استثنائي في المجال العلمي.

ثانيًا: *الوسام الرسمي المرفق بالشارة*

قلّدت الجامعة الدكتور الطراونة الوسام الرسمي المزود بالشارة والشريط الأزرق، اعترافًا بإسهاماته المؤسسية ودعمه لمشاريع التطوير والأبحاث وبرامج التبادل الدولي.

ثالثًا: *ميدالية “للمساهمة في تطوير جامعة الفارابي”*

وهي ميدالية رسمية تُمنح لشخصيات أكاديمية كان لها دور فاعل في دعم الجامعة وتطوير برامجها ومبادراتها الأكاديمية والبحثية، وقد جاءت تقديرًا لمساهمة الدكتور الطراونة في تعزيز جودة التعليم الجامعي وتطوير شراكات مؤسسية رصينة.

رابعًا: *ميدالية الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة (1934–2014)*

منحته الجامعة هذه الميدالية التذكارية بمناسبة احتفالها بمرور ثمانين عامًا على تأسيسها، تقديرًا لدوره العلمي ودعمه لتوجهات الجامعة ومسيرتها البحثية وتعاونها الدولي.

إن هذه التكريمات المتعددة تعكس المكانة العلمية المرموقة للأستاذ الدكتور إخليف الطراونة، وتؤكد تقدير المؤسسات الأكاديمية الدولية لدوره الريادي في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي وبناء العلاقات الأكاديمية المؤثرة عبر الحدود.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:37

وزير العمل: اتجار بالبشر واستغلال عاملات هاربات

20:36

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء

20:11

التعادل يخيم على مباراة منتخب فلسطين ومنتخب تونس

20:07

رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني

20:02

الحكم بسجن طبيب تورط في وفاة نجم مسلسل فريندز

19:55

بيان يثير العاصفة.. ماذا وراء لهجة إثيوبيا التصعيدية ضد مصر؟

19:26

توزيع الحلوى في قطاع غزة ولبنان احتفالا بمقتل ياسر أبو شباب

19:20

أبو السعود : قطاع المياه بالأردن ليس له مثيل عالميا

19:11

الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية

19:08

التعليم العالي: 63 ألف طالب وطالبة تقدموا بطلب للبعثات والقروض حتى اليوم

19:06

الأردن يحصد 4 جوائز للتميز الحكومي العربي في نسخته الرابعة

16:36

الأمن يطلق خدمة التدقيق الأمني للمركبات عبر الرقم الموحد 117111

وفيات
وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025