الاستاذ الدكتور اخليف الطراونة يحظى بمجموعة من التكريمات من جامعة الفارابي في كازاخستان

وطنا اليوم – حظي الأستاذ الدكتور إخليف الطراونة بعدد من التكريمات الرسمية والأكاديمية الدولية المرموقة من جامعة الفارابي الوطنية (KazNU) في كازاخستان باسم وشملت:

أولًا: *منحه درجة الدكتوراه الفخرية*

منحت جامعة الفارابي الوطنية الدكتور إخليف الطراونة درجة الدكتوراه الفخرية تقديرًا لمسيرته الأكاديمية المتميزة، وإسهاماته البارزة في تطوير التعليم العالي، وتعزيز الشراكات البحثية، وقيادته الفاعلة للمؤسسات الجامعية على المستويين المحلي والدولي. وتُعد هذه الدرجة أعلى أشكال التقدير الأكاديمي التي تمنحها الجامعة لشخصيات ذات أثر استثنائي في المجال العلمي.

ثانيًا: *الوسام الرسمي المرفق بالشارة*

قلّدت الجامعة الدكتور الطراونة الوسام الرسمي المزود بالشارة والشريط الأزرق، اعترافًا بإسهاماته المؤسسية ودعمه لمشاريع التطوير والأبحاث وبرامج التبادل الدولي.

ثالثًا: *ميدالية “للمساهمة في تطوير جامعة الفارابي”*

وهي ميدالية رسمية تُمنح لشخصيات أكاديمية كان لها دور فاعل في دعم الجامعة وتطوير برامجها ومبادراتها الأكاديمية والبحثية، وقد جاءت تقديرًا لمساهمة الدكتور الطراونة في تعزيز جودة التعليم الجامعي وتطوير شراكات مؤسسية رصينة.

رابعًا: *ميدالية الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة (1934–2014)*

منحته الجامعة هذه الميدالية التذكارية بمناسبة احتفالها بمرور ثمانين عامًا على تأسيسها، تقديرًا لدوره العلمي ودعمه لتوجهات الجامعة ومسيرتها البحثية وتعاونها الدولي.

إن هذه التكريمات المتعددة تعكس المكانة العلمية المرموقة للأستاذ الدكتور إخليف الطراونة، وتؤكد تقدير المؤسسات الأكاديمية الدولية لدوره الريادي في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي وبناء العلاقات الأكاديمية المؤثرة عبر الحدود.