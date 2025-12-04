العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء

وطنا اليوم – قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، بزيارة النائب علي سالم الخلايلة في المستشفى اليوم الخميس، للاطمئنان على صحته إثر الوعكة الصحية التي ألمت به.

وخلال الزيارة، نقل العيسوي للنائب الخلايلة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما الصادقة له بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

كما زار العيسوي، المهندس سليمان يوسف الطراونة، الذي يرقد على سرير الشفاء في المستشفى، حيث اطمأن على صحته، ناقلا له تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد له بالشفاء العاجل.