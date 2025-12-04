التعادل يخيم على مباراة منتخب فلسطين ومنتخب تونس

وطنا اليوم:انتهت مباراة فلسطين وتونس بتعادل مثير، يشعل الصراع أكثر وأكثر في المجموعة الأولى، على هامش منافسات بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر.

وافتتح التسجيل لتونس عمر العيوني الذي تابع كرة على خط المرمى مستغلاً ارتباك خط دفاع منتخب فلسطين في الدقيقة 16 رغم تألق حارس مرمى فلسطين رامي حمادة في إبعاد الكرة مرتين قبل المتابعة.

وفي الشوط الثاني ضاعف فراس شواط 51 النتيجة لتونس بعد تمريرة حاسمة من بن رمضان

وقلص منتخب فلسطين النتيجة في الدقيقة 61 من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء لحامد حمدان.

وعادل النتيجة لفلسطين زيد قنبر بتسديدة داخل منطقة الجزاء 85.

وأصبح في رصيد منتخب فلسطين 4 نقاط، وفي رصيد منتخب تونس نقطة واحدة.

وكان منتخب تونس خسر في الجولة الأولى أمام سوريا 0-1، في حين فاز منتخب فلسطين على منتخب قطر بذات النتيجة.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول يوم الأحد القادم، يلعب منتخب تونس مع منتخب قطر، ومنتخب فلسطين مع منتخب سوريا.