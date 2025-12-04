بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

التعادل يخيم على مباراة منتخب فلسطين ومنتخب تونس

دقيقة واحدة ago
التعادل يخيم على مباراة منتخب فلسطين ومنتخب تونس

وطنا اليوم:انتهت مباراة فلسطين وتونس بتعادل مثير، يشعل الصراع أكثر وأكثر في المجموعة الأولى، على هامش منافسات بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر.
وافتتح التسجيل لتونس عمر العيوني الذي تابع كرة على خط المرمى مستغلاً ارتباك خط دفاع منتخب فلسطين في الدقيقة 16 رغم تألق حارس مرمى فلسطين رامي حمادة في إبعاد الكرة مرتين قبل المتابعة.
وفي الشوط الثاني ضاعف فراس شواط 51 النتيجة لتونس بعد تمريرة حاسمة من بن رمضان
وقلص منتخب فلسطين النتيجة في الدقيقة 61 من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء لحامد حمدان.
وعادل النتيجة لفلسطين زيد قنبر بتسديدة داخل منطقة الجزاء 85.
وأصبح في رصيد منتخب فلسطين 4 نقاط، وفي رصيد منتخب تونس نقطة واحدة.
وكان منتخب تونس خسر في الجولة الأولى أمام سوريا 0-1، في حين فاز منتخب فلسطين على منتخب قطر بذات النتيجة.
وفي الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول يوم الأحد القادم، يلعب منتخب تونس مع منتخب قطر، ومنتخب فلسطين مع منتخب سوريا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:07

رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني

20:02

الحكم بسجن طبيب تورط في وفاة نجم مسلسل فريندز

19:55

بيان يثير العاصفة.. ماذا وراء لهجة إثيوبيا التصعيدية ضد مصر؟

19:26

توزيع الحلوى في قطاع غزة ولبنان احتفالا بمقتل ياسر أبو شباب

19:20

أبو السعود : قطاع المياه بالأردن ليس له مثيل عالميا

19:11

الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية

19:08

التعليم العالي: 63 ألف طالب وطالبة تقدموا بطلب للبعثات والقروض حتى اليوم

19:06

الأردن يحصد 4 جوائز للتميز الحكومي العربي في نسخته الرابعة

16:36

الأمن يطلق خدمة التدقيق الأمني للمركبات عبر الرقم الموحد 117111

16:22

شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة

16:17

حجازي: هيئة النزاهة استردت 100 مليون دينار خلال 4 سنوات

16:13

السوداني يوجه بإجراء تحقيق في خطأ يتعلق بتجميد أموال حزب الله والحوثيين

وفيات
وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025