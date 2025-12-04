الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية

وطنا اليوم:أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً ضمن سلسلة تقارير “المعرفة قوة” بعنوان “الاقتصادات الآسيوية: فرص واعدة لجذب الاستثمارات وتنويع الأسواق” سلط من خلاله الضوء على أبرز الحقائق والمؤشرات حول الاقتصادات الآسيوية.

واستعرض التقرير واقع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وبعض الدول الآسيوية غير العربية، إضافة إلى إمكانات وفرص التعاون المستقبلية التي يمكن أن تشكّل أساساً لتوسيع الانفتاح التجاري شرقاً، وتعزيز مكانة الأردن ضمن شبكة الاقتصاد الآسيوي.

وأشار التقرير إلى أهمية تنوّع الشراكات التجارية والاستثمارية بوصفها خياراً استراتيجياً لتعزيز مرونة اقتصادات الدول ومتانتها، خاصة في ظل التطورات والتحولات الجذرية في هياكل الإنتاج والتجارة. فقد أثبتت الأحداث العالمية الأخيرة – من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتزويد، والتوترات الإقليمية، والارتفاعات الحادة في كلف النقل والطاقة – أن الدول التي تعتمد على قاعدة محدودة من الشركاء هي الأكثر عرضة للاضطرابات وتبعاتها.

وقدّم المنتدى استعراضاً سريعاً لفرص التعاون المستقبلي بين الأردن وعدد من اقتصادات الدول الآسيوية غير العربية (اليابان، وسنغافورة، والصين، وتايوان، وفيتنام، وإندونيسيا، وماليزيا)، والتي يمكن أن تشكّل نقطة انطلاقة عملية لتعزيز التجارة والاستثمار.

وتضمن التقرير نبذة عامة عن كل دولة، وفرص تعزيز التبادل التجاري معها، وجذب الاستثمارات استناداً إلى مزايا الأردن في اتفاقياته التجارية مع أكبر اقتصادات العالم، إضافة إلى تقديم أسماء أبرز الشركات الواعدة، المدرجة ضمن أعلى 100 شركة من حيث إجمالي الأصول وعدد العاملين في الدول النامية بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، أو من حيث قيمتها السوقية وفق قاعدة بيانات (Companies Market Cap والتي ينبغي استهدافها مباشرة من قبل الجهات المعنية.