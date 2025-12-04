بنك القاهرة عمان
إسرائيل تعلن نيتها قصف مناطق في جنوب لبنان وتدعو السكان لإخلاء مبان

23 ثانية ago
وطنا اليوم:أصدر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس إنذار إخلاء لمبان في بلدتين بجنوب لبنان قبل شن هجمات.
وقال المتحدث عبر منصة إكس باللغة العربية “سيهاجم الجيش على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله (…) في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة”.
وأضاف “نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتين التاليتين: جباع، محرونة… أنتم موجودون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر”.


