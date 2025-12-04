الشواربة يتسلّم جائزة التميز الحكومي كأفضل مدير بلدية عربية

وطنا اليوم:تسلّم رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، يوسف الشواربة، جائزة التميز الحكومي العربي عن فئة “أفضل مدير بلدية في المدن العربية”، خلال حفل أقيم في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة لتكريم الفائزين في الدورة الرابعة لعام 2025، برعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال الشواربة إن أمانة عمّان الكبرى تسعى إلى أن تكون عمّان مدينة رائدة، أكثر حداثة واستدامة، وقادرة على مواجهة التحديات وفتح آفاق تنموية جديدة، إلى جانب تطوير الإدارة المحلية ورفع مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأضاف أن هذا الفوز يمثل ثمرة جهود جماعية بذلتها كوادر أمانة عمّان الكبرى، مؤكداً أن الأمانة تعمل بروح المسؤولية والإبداع لتقديم خدمات نوعية تواكب تطلعات المواطنين وتنهض بمكانة العاصمة على المستويين المحلي والعربي.

وأكد الشواربة أن الأمانة تعمل، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، على تعزيز منظومة النقل العام، وتوسيع التحول الرقمي، وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى أن الجائزة تشكل محركاً استراتيجياً لتعزيز الابتكار في إدارة المدن، وتطوير حلول مستدامة تواكب النمو الحضري وتحقق جودة حياة أفضل للمجتمعات.

ووجّه الشواربة شكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه لمسيرة التميز الحكومي العربي.

ويأتي هذا التكريم تقديراً للدور القيادي الذي اضطلع به الشواربة في تطوير منظومة العمل البلدي في العاصمة عمّان، عبر تبني استراتيجيات حديثة أسهمت في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المواطنين، والسير نحو بناء مدينة ذكية ومستدامة تواكب التطورات العالمية في الإدارة الحضرية.

وتسلّط الجائزة الضوء على جهود الأمانة في تعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع الكفاءة والابتكار في تقديم الخدمات العامة، بما يعكس الريادة الأردنية في تطوير الإدارة المحلية.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام أمانة عمّان بتوجيهات القيادة الهاشمية لترسيخ ثقافة التميز في القطاع العام، وتمكين القيادات القادرة على إحداث أثر إيجابي في حياة المواطنين، كما يعكس تقديراً عربياً واسعاً للنموذج الإداري الحديث الذي تنتهجه الأمانة، القائم على التحول الرقمي والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي.

وتُعد جائزة التميز الحكومي العربي—التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2019 بالشراكة مع جامعة الدول العربية—من أبرز المبادرات الهادفة إلى تعزيز التطوير الإداري والتميز المؤسسي في العالم العربي، وتحفيز القيادات والجهات الحكومية على تبني الابتكار والكفاءة والحوكمة للارتقاء بجودة حياة المجتمعات.