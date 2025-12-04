بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

خطة شاملة لإحياء قلعة الكرك والمدينة القديمة بتوجيهات ملكية

دقيقة واحدة ago
خطة شاملة لإحياء قلعة الكرك والمدينة القديمة بتوجيهات ملكية

وطنا اليوم:عقدت اللجنة العليا المكلفة بوضع خطة شاملة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة تأهيل المباني التراثية وإحياء شوارع مدينة الكرك القديمة، اجتماعا بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.
ويأتي تشكيل اللجنة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته لمحافظة الكرك في 28 تشرين الثاني 2024، حيث أكد جلالته ضرورة وضع خطة متكاملة للحفاظ على قلعة الكرك وإعادة الحياة إلى شوارع المدينة القديمة ومبانيها.
وخلال الاجتماع الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، استعرضت اللجنة تقريرا مفصلا حول أبرز المشاريع المدرجة ضمن خطتها التنفيذية، والتي تشمل أعمال التأهيل والصيانة والتطوير لقلعة الكرك، وتحديث المباني المحيطة بساحة القلعة، وإنشاء مركز الحرف اليدوية، وتأهيل مقام الخضر، إلى جانب متابعة مراحل المخطط الشمولي لمدينة الكرك الذي يتضمن حصر البيوت التراثية وتوثيقها وتنظيم منظومة النقل داخل المدينة.
وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار اليوم الخميس، ناقش الاجتماع مشاريع تطويرية نوعية، من بينها إيجاد حلول عاجلة لاستكمال مشروع البركة/ بوابة الكرك السياحية، ومشروع تطوير وادي ابن حماد، ومشاريع تطوير السياحة في وادي الموجب، إضافة إلى أعمال تعبيد وصيانة الطرق والأرصفة والأطاريف في وسط المدينة، وإطلاق التشغيل التجريبي للباصات لخدمة الزوار والسكان المحليين.
وتناول التقرير أيضا سير العمل في مشروع إنشاء التلفريك، وتشغيل مجمع الكرك الجديد، والانتهاء من إزالة المباني القديمة المجاورة لساحة القلعة، بما في ذلك مبنى السياحة السابق ومبنى الأوقاف/ المدرسة الشرعية، فضلا عن إعادة المركز الأمني والشرطة السياحية إلى وسط المدينة، وإنجاز مشروع إنارة طريق الموجب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:04

الجمارك الأردنية تحصد المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية على مستوى الوطن العربي

14:00

عمّان الأهلية تستضيف أعمال مؤتمر البلقاء الثقافي الثالث

13:47

افتتاح مختبر جوتك الجديد للمشتقات النفطية والبتروكيماويات في مرافق العقبة النفطية

13:44

وزير الصحة: ماضون في تنفيذ رؤى جلالة الملك لتطوير القطاع الصحي

13:41

استعدادات لإطلاق معرض ومؤتمر الأردن الدولي للشحن والتخليص

13:38

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 453 موقوفا إداريا

13:35

تراجع التحصيل من بند الرسوم الجمركية 1.7% خلال أول 9 شهور من 2025

12:29

مشوقة يسأل الحكومة عن فوضى المطبات الصناعية على شوارع المملكة وآلية تنظيمها

12:28

مجلس التعليم العالي يقرر الموافقة على تجديد تعيين محادين رئيساً لجامعة الشرق الأوسط

12:26

العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين

12:16

مجلس التعليم العالي يجدد تعيين العجلوني رئيسا لجامعة البلقاء التطبيقية

12:09

البنك الأردني الكويتي يختتم المرحلة الاولى من برنامج CareArabia لدعم قطاع الحضانات في الأردن

وفيات
وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025