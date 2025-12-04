خطة شاملة لإحياء قلعة الكرك والمدينة القديمة بتوجيهات ملكية

وطنا اليوم:عقدت اللجنة العليا المكلفة بوضع خطة شاملة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة تأهيل المباني التراثية وإحياء شوارع مدينة الكرك القديمة، اجتماعا بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

ويأتي تشكيل اللجنة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته لمحافظة الكرك في 28 تشرين الثاني 2024، حيث أكد جلالته ضرورة وضع خطة متكاملة للحفاظ على قلعة الكرك وإعادة الحياة إلى شوارع المدينة القديمة ومبانيها.

وخلال الاجتماع الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، استعرضت اللجنة تقريرا مفصلا حول أبرز المشاريع المدرجة ضمن خطتها التنفيذية، والتي تشمل أعمال التأهيل والصيانة والتطوير لقلعة الكرك، وتحديث المباني المحيطة بساحة القلعة، وإنشاء مركز الحرف اليدوية، وتأهيل مقام الخضر، إلى جانب متابعة مراحل المخطط الشمولي لمدينة الكرك الذي يتضمن حصر البيوت التراثية وتوثيقها وتنظيم منظومة النقل داخل المدينة.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار اليوم الخميس، ناقش الاجتماع مشاريع تطويرية نوعية، من بينها إيجاد حلول عاجلة لاستكمال مشروع البركة/ بوابة الكرك السياحية، ومشروع تطوير وادي ابن حماد، ومشاريع تطوير السياحة في وادي الموجب، إضافة إلى أعمال تعبيد وصيانة الطرق والأرصفة والأطاريف في وسط المدينة، وإطلاق التشغيل التجريبي للباصات لخدمة الزوار والسكان المحليين.

وتناول التقرير أيضا سير العمل في مشروع إنشاء التلفريك، وتشغيل مجمع الكرك الجديد، والانتهاء من إزالة المباني القديمة المجاورة لساحة القلعة، بما في ذلك مبنى السياحة السابق ومبنى الأوقاف/ المدرسة الشرعية، فضلا عن إعادة المركز الأمني والشرطة السياحية إلى وسط المدينة، وإنجاز مشروع إنارة طريق الموجب.