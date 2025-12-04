وزير الصحة: ماضون في تنفيذ رؤى جلالة الملك لتطوير القطاع الصحي

وطنا اليوم:التقى مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، في مكتبه اليوم الخميس، وزير الصحة إبراهيم البدور، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير مستوى الخدمات الصحية على الصعيدين الوطني والمؤسسي.

وقال وزير الصحة إن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير القطاع الصحي، وذلك عبر بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية الفاعلة، وفي مقدمتها الخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية، والمستشفيات الخاصة، موضحاً أن هذه الشراكات تشكل منظومة متكاملة من العمل المؤسسي المشترك من خلال توحيد الجهود وترشيد الموارد وتطوير المسارات العلاجية، ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وعبّر البدور عن تقديره للجهود التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية، مؤكداً أن ما يجمع المؤسستين التكاملية والشمولية بهدف بناء منظومة صحية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستدامة، مضيفاً أن الوزارة تتشارك مع الخدمات الطبية الملكية الرؤية والمسؤولية تجاه كل مواطن يحتاج إلى رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

وأكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري أهمية تعميق الشراكة بين القطاع الصحي العسكري والقطاع الصحي المدني، مشيراً أن هذا التعاون يسهم في رفع جاهزية القطاع وتوسيع نطاق الخدمات وتحقيق التكامل في مختلف التخصصات الطبية.

وبين الحموري أن التشاركية بين الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة ليست مجرد إطار للتعاون، بل هي رافعة حقيقية لتجويد الخدمة الطبية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وتوحيد مسارات العمل يسهم بشكل مباشر في تقليل فترات الانتظار والتسهيل على المرضى، مؤكداً على أن المواطن هو المستفيد الأول من هذا التكامل الذي يضمن وصوله إلى رعاية أكثر شمولاً وكفاءة في مختلف محافظات المملكة.

وأشاد البدور والحموري بالكفاءات الطبية الأردنية العاملة في كلا القطاعين، مثمنين دورها المحوري في ترسيخ مكانة الأردن كوجهة طبية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.