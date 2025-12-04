وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الحكومة عن فوضى المطبات الصناعية على شوارع المملكة وآلية تنظيمها.

نص السؤال:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: المطبات الصناعية

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،

أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:

1. من هي الجهة الرسمية المختصة بتحديد نوعية إنشاء المطبات والمسامير الحديدية في شوارع المملكة، وما هي التعليمات الناظمة لهذه العملية، وهل هناك تشاركية ما بين أمانة عمان الكبرى ووزارة الأشغال العامة ومحافظات المملكة بهذا الشأن؟

2. ما هي المعايير الفنية والإجرائية المعتمدة في تنفيذ أي جهة من الجهات المختصة عند اتخاذ قرار إنشاء المطبات أو تثبيت المسامير الحديدية في الشوارع من حيث الموقع والارتفاع والمتطلبات المروروية والأمنية؟

3. من هي الجهات المنفذة فعليًا لأعمال إنشاء المطبات والمسامير الحديدية وهل تُنفَّذ هذه الأعمال من قبل الطواقم الفنية في الوزارة أم من خلال مقاوليين من القطاع الخاص، وفي حال الاستعانة بمقاولين ما آلية طرح العطاءات لهذه الغاية؟

4. ما هي الشروط أو المعايير المتبعة من الجهات المختصة على صيانة المطبات والمسامير الحديدية وسلامتها عند تعرضها لأي تلف أو تآكل، وهل توجد خطة دورية للمراجعة الميدانية لهذه العناصر حفاظًا على سلامة المركبات والمواطنين؟

5. هل تُصنع المسامير الحديدية المستخدمة في شوارع المملكة محليًا أم يتم استيرادها، وفي حال الاستيراد، من هم الموردون المعتمدون، وهل هناك رقابة حكومية على نوعيتها ومواصفاتها ومدى مطابقتها للمعايير المرورية المعتمدة؟

النائب المهندس

عدنان مشوقة